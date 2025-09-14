A KTE II. első pontjait szerezné idegenben

A Kecel számára nem indult jól a bajnokság, eddigi három meccsét egyaránt elveszítette, legutóbb Jánoshalmán kapott ki 6–0-ra. Intő jel kell azonban legyen, hogy a címvédő Tiszakécske II. ezt megelőzően csak szűken, 2–1-re tudott nyerni Kecelen, azok után, hogy a meccs elején még a hazaiak szereztek vezetést. A Kecskeméti TE II. két hazai siker mellett Baján maradt pont nélkül eddig, így idegenben első pontjait szerezné meg.

A Kecskeméti TE II. először nyerne idegenben

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

A vendégek nagy elánnal készültek a találkozóra, erről számolt be Lóczi Péter vezetőedző is:

– A héten is ugyanúgy készültünk, ahogyan eddig, heti öt edzésünk volt. Nem csap be minket a Kecel eddigi szereplése és teljesítménye, láttuk őket bajnokin és kupameccsen is, nehéz mérkőzésre számítok. Vannak sérültjeink és betegeink is, de ettől függetlenül célunk a három pont megszerzése – mondta Lóczi Péter, a KTE II. trénere.

A mérkőzés vasárnap 16 óra 30 perckor kezdődik Kecelen.