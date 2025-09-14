szeptember 14., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

A KTE II. első pontjait szerezné idegenben

Címkék#Kecskeméti TE II#KTE II#Lóczi Péter#labdarúgás

Vasárnap a 4. fordulóval folytatódik a Vármegye I. A Kecskeméti TE II., fiataljai a Kecel otthonában szállnak harcba a pontokért.

Nyitray András

A Kecel számára nem indult jól a bajnokság, eddigi három meccsét egyaránt elveszítette, legutóbb Jánoshalmán kapott ki 6–0-ra. Intő jel kell azonban legyen, hogy a címvédő Tiszakécske II. ezt megelőzően csak szűken, 2–1-re tudott nyerni Kecelen, azok után, hogy a meccs elején még a hazaiak szereztek vezetést. A Kecskeméti TE II. két hazai siker mellett Baján maradt pont nélkül eddig, így idegenben első pontjait szerezné meg.

A Kecskeméti TE II. a pályán
A Kecskeméti TE II. először nyerne idegenben
Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

 

A Kecskeméti TE II. először nyerne idegenben

A vendégek nagy elánnal készültek a találkozóra, erről számolt be Lóczi Péter vezetőedző is: 

– A héten is ugyanúgy készültünk, ahogyan eddig, heti öt edzésünk volt. Nem csap be minket a Kecel eddigi szereplése és teljesítménye, láttuk őket bajnokin és kupameccsen is, nehéz mérkőzésre számítok. Vannak sérültjeink és betegeink is, de ettől függetlenül célunk a három pont megszerzése – mondta Lóczi Péter, a KTE II. trénere. 

A mérkőzés vasárnap 16 óra 30 perckor kezdődik Kecelen.

 

 

