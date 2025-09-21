szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Labdarúgás

2 órája

A Kalocsa lehetett elégedettebb a KTE II. elleni ponttal

Címkék#Kalocsa#KTE II#Lóczi Péter#Kecskeméti TE#labdarúgás

A játéknap előtt 2. helyen álló, még veretlen Kalocsát fogadta szombaton a KTE II. Noha a helyzetek alapján a Kecskeméti TE fiataljai közelebb álltak a sikerhez, végül meg kellett elégedniük a döntetlennel.

Nyitray András

A Kalocsa az elejétől kezdve érezhetően próbálta megbecsülni a labdát, és minél kevésbé belemenni egy futóversenybe a Kecskeméti TE fiataljai ellen, ennek ellenére átmenetekből szinte rendre veszélyes támadásokat tudtak vezetni a hazaiak már a mérkőzés elején is. Fordulás után abszolút a hazai lehetőségek domináltak, ám a vendégek jó kapusteljesítményének is köszönhetően, nem született gól a találkozón, a Kalocsa örülhetett így jobban a pontnak, mely hősiesen küzdött ezért. Grausza Máté kapus remeklése mellett a vendégek vezetőedzője azt is kiemelte, hogy több minőségi megoldás kell ahhoz, hogy az ilyen meccseket megnyerjék. 

Kalocsát fogadta szombaton a Kecskeméti TE
A Kecskeméti TE II. és a Kalocsa megosztozott a pontokon
Fotó: Nyitray András

A Kecskeméti TE II. hatékonyabbá kell váljon 

— A múlt heti, keceli játékunkhoz képest jelentősen feljavultunk, számos helyzetet sikerült kialakítanunk, de az ellenfél kapusa remekül védett, illetve mi sem voltunk kellően élesek és koncentráltak a kapu előtt. Pozitívum, hogy nem kaptunk gólt, jól tudtuk semlegesíteni az ellenfél veszélyes támadóit, de a támadó harmadban felelősségteljesebb, hatékonyabb és minőségibb döntések kellenek – értékelt Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője.

Kecskeméti TE II. – Kalocsa FC 0-0 (0-0)

Kecskemét, 100 néző. V: Borbényi (Döbröntei, Rácz)

KTE II.: Pálfi – Csuri (Fürj 80.), Fodor, Goretich, Béleczki (Kárpáti 57.), Tóth F. (Dörnyei 80.), Supka (Köblös 65.), Szabó B., Horváth A., Pataki, Varga M. Vezetőedző: Lóczi Péter

KFC: Grausza – Rideg, Polyák, Tolnai, Farkas Z., Markó, Horváth M. (Bagó 90.), Sárközi (Török 65.), Tóth L. (Répási 40.), Sümegi, Tamás. Vezetőedző: Vaskó József

 

 

