A 28. perctől pótolja a Honvéd elleni derbit a KTE, de sportszerű időpontban?

Érdekes mérkőzéssel folytatódik a Kecskeméti TE számára az idény, hiszen a Honvéddal már elkezdte ezt a meccset a hírös városi alakulat, ám a hatalmas eső miatt csak 28 percig tartott az a csata, annak is jelentős részét már ellehetetlenítette az időjárás. Gól nem született, s mivel a versenyszabályzat értelmében a folytatás volt csak reális opció, így onnan kezdik a csapatok, ahol véget ért a meccs: egy kecskeméti szabadrúgással a vendég kispadtól. Nem kell ugyanazokat a csapatokat neveznie az edzőknek, pusztán azokat a játékosokat, akik játékengedéllyel rendelkeztek az eredeti időpontban, de változik a játékvezető személye is például, ezúttal Rúsz Márton vezeti majd a meccset.

A Kecskeméti TE és a Honvéd számára ezúttal már kedvező lesz az időjárás

Fotó: Bús Csaba

A Kecskeméti TE egy nappal kevesebbet pihenhetett

A félbeszakadt bajnoki óta egy-egy tétmeccsen vannak túl a felek, a Honvéd szombaton Móron nyert 4-1-re a Magyar Kupában egy vármegye I-es csapat vendégeként, míg a KTE hosszabbításban ejtette ki 3-2-re az NB I-es Újpestet. Több pihenő jutott ennek tükrében a vendégeknek, így Tímár Krisztián is azt mondta a kupameccs után, hogy a frissítésen lesz a fő hangsúly a két találkozó között.

— Próbáltuk a lehető legtöbbet kihozni a játékosok regenerációjából, bízunk benne, hogy ez jól sikerült, ez a meccs után derül ki. A játékosok természetesen örültek a továbbjutásnak, de már a kupameccs után is maximálisan a Honvédra fókuszáltunk. Bízom benne, hogy ugyanazzal a mentalitással, elánnal tudunk majd beleállni ebbe a találkozóba is, melynek végén reményeink szerint ismét győzelmet ünnepelhetünk hazai pályán — mondta Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője.

Az új időpont kapcsán kifejtette véleményét a csakfoci.hu-nak Tóth Ákos sportigazgató is, hiszen amennyiben két vasárnapi bajnoki közé teszik be a pótlást, vagy egy napra rakják a kupameccseket, úgy mindkét gárda számára azonos feltételek álltak volna rendelkezésre, így viszont a KTE egy 120 perces meccs után, egy nappal kevesebbet pihenve készül egy kiemelten fontos meccsre.

– Mennyire igazságos az, hogy a Honvéd szombaton Móron, mi pedig vasárnap játszottunk 120 percet az Újpest ellen a Magyar Kupában? Ez teljesen sportszerűtlen, mert ki lehetett volna akár úgy is alakítani az MK-mérkőzéseket, hogy a két csapat egy napon játsszon. Ezt nekünk egy hármas sorozatnak kell felfogni, amelyből az első mérkőzést ugyan megnyertük, de 120 perc után a srácok nagyon fáradtak. Ez az összecsapás pedig befolyásolhatja a feljutást. Egy csatát már megnyertünk, és bízom benne, hogy az igazság a mi oldalunkon fog állni – mondta a Csakfocinak Tóth Ákos.

A mérkőzés 19 órakor kezdődik szerdán a Széktói Stadionban, a pénztárak 17 óra 30 perckor nyitnak.