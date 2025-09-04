25 perce
Megszületett a döntés a KTE és a Honvéd elmosott meccsének sorsáról
Döntés született a KTE és a Honvéd félbeszakadt bajnoki meccsének sorsáról. A Kecskeméti TE hivatalos oldalán jelezte, hogy a találkozót a 28. perctől folytatják majd a csapatok, az is eldőlt, hogy mikor.
Brutális eső mosta el a Kecskeméti TE és a Honvéd csatáját vasárnap, mely mindössze 28 percig tartott, ezt követően a játékvezető 30 perces várakozást rendelt el, ám mivel az időjárás és a pálya állapota ezt követően sem lett kedvezőbb, így félbeszakadt a meccs.
A Kecskeméti TE kezd majd szabadrúgással
Ahogy arról írtunk, két variáció közül választhatott a versenyszabályzat alapján az MLSZ Versenybizottsága: folytatás vagy az eredmény helyben hagyása. Miután a találkozó igen korán, a 28. percben szakadt félbe időjárási okok miatt – tehát nem a csapatok hibájából, illetve lelátói rendbontás miatt – így az a döntés született, hogy innentől kell folytatni a találkozót, egészen pontosan egy KTE szabadrúgással kezdődik meg, illetve zajlik tovább majd a felezővonal környékéről a bajnoki.
A határozatban az időpont is szerepel, szeptember 17-én (szerdán) 19 órakor indul újra útjára a labda.
