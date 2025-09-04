Megszületett a döntés a KTE és a Honvéd elmosott meccsének sorsáról

Brutális eső mosta el a Kecskeméti TE és a Honvéd csatáját vasárnap, mely mindössze 28 percig tartott, ezt követően a játékvezető 30 perces várakozást rendelt el, ám mivel az időjárás és a pálya állapota ezt követően sem lett kedvezőbb, így félbeszakadt a meccs.

A Kecskeméti TE és a Honvéd a 28. perctől folytatja

Fotó: Bús Csaba

A Kecskeméti TE kezd majd szabadrúgással

Ahogy arról írtunk, két variáció közül választhatott a versenyszabályzat alapján az MLSZ Versenybizottsága: folytatás vagy az eredmény helyben hagyása. Miután a találkozó igen korán, a 28. percben szakadt félbe időjárási okok miatt – tehát nem a csapatok hibájából, illetve lelátói rendbontás miatt – így az a döntés született, hogy innentől kell folytatni a találkozót, egészen pontosan egy KTE szabadrúgással kezdődik meg, illetve zajlik tovább majd a felezővonal környékéről a bajnoki.

A határozatban az időpont is szerepel, szeptember 17-én (szerdán) 19 órakor indul újra útjára a labda.