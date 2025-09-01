szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Áll a bál a félbeszakadt KTE-Honvéd miatt, akár végeredményt is hirdethetnek – videó

Címkék#Budapest Honvéd#mlsz versenybizottság#Kecskeméti TE#labdarúgás#KTE#csapadék

Vasárnap eset extrém esőzés érte el Kecskemétet, mely a Széktói Stadiont sem kerülte el. A Kecskeméti TE és a Budapest Honvéd bajnoki meccsét alig fél óra játék után beszüntette a játékvezető, majd némi várakozás után félbe is szakította, így innentől az MLSZ versenybizottsága dönthet a továbbiakról.

Nyitray András

Ahogy arról mi is beszámoltunk, extrém mennyiségű csapadék érte el Kecskemétet, mely pár minutummal a kezdés után szakadt le a pályára a KTE és a Honvéd meccsén. A Széktói Stadion tavaly nyáron felújított pályateste korábban már sokszor vizsgázott jól csapadék esetén, és a vízelvezető rendszer jó 20 percig ezúttal is állta a sarat, azonban ekkora mennyiségű csapadék nemcsak a pályán, hanem a város más pontjain is gondot okozott. A meteorológiai előrejelzés szerint elsőfokú riasztás volt érvényben, mely 10-30 milliméteres átmeneti, intenzív zivatarokat jósolt a régióba. Pont egy ilyen érhette el a kezdősípszó pillanatában a Kecskeméti TE pályáját is. 

A Kecskeméti TE és a honvéd mérkőzése a nagy esőben
A Kecskeméti TE mérkőzése okkal szakadt félbe
Fotó: Bús Csaba

A Kecskeméti TE meccse a félbeszakadás pontjától folytatódhat

Takács Tamás játékvezető először a csapatkapitányokkal, majd a vezetőedzőkkel egyeztetett, végül a 29. percben a csapatokat az öltözőbe irányította, beszüntette a meccset. Ekkor már a szakadó eső mellett a felázó pálya sem könnyítette meg a játékosok dolgát, látványos futballról pedig nem lehetett beszélni, a sérülésveszély viszont abszolút benne volt a meccsben. A játékvezető 30 percet várt, utána labdaejtéssel vizsgálta a gyepet, ám mivel az eső nem mérséklődött, a pálya helyzete sem változhatott. Rövid egyeztetés következett ezután a csapatokkal, majd Takács Tamás kiment a pályára és lefújta hivatalosan is a találkozót, mely így félbeszakadt. 

Az MLSZ-nek, pontosabban a Versenybizottságnak kell ezt követően már döntést hoznia, a szabályzat alapján erre két variáció létezik. 

– „Ha játékvezető a mérkőzést kedvezőtlen időjárás (pl. köd, villámlás), áramkimaradás, a pálya talajának időközben alkalmatlanná válása, a játékvezető sérülése és egyéb – nem a csapatok által előidézett, illetve a szurkolók viselkedése miatti ok következtében – beszüntette a hivatásos rendszerű bajnokságban megrendezett mérkőzést, akkor versenyrendszert kiíró szövetség Versenybizottsága a következő döntést hozhatja a mérkőzéssel kapcsolatban:
1) a mérkőzésből hátralevő játékidő lejátszását rendeli el;
2) a mérkőzést a félbeszakadáskor kialakult pályán elért eredménnyel igazolja le.
A versenyrendszert kiíró szövetség Versenybizottsága által hozott döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.”

Azt talán nem felelőtlenség megállapítani, hogy alig fél óra játék után aligha hirdetnek végeredményt, így ha a szabályzatot vesszük alapul, onnan fog folytatódni a mérkőzés, ahol abbamaradt, egy KTE szabadrúgással a felező vonal környékéről, de mint írtuk is, erről már az MLSZ Versenybizottsága hivatott dönteni, ahogy az új időpontról is. 

A mérkőzés online közvetítése: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu