Áll a bál a félbeszakadt KTE-Honvéd miatt, akár végeredményt is hirdethetnek – videó

Ahogy arról mi is beszámoltunk, extrém mennyiségű csapadék érte el Kecskemétet, mely pár minutummal a kezdés után szakadt le a pályára a KTE és a Honvéd meccsén. A Széktói Stadion tavaly nyáron felújított pályateste korábban már sokszor vizsgázott jól csapadék esetén, és a vízelvezető rendszer jó 20 percig ezúttal is állta a sarat, azonban ekkora mennyiségű csapadék nemcsak a pályán, hanem a város más pontjain is gondot okozott. A meteorológiai előrejelzés szerint elsőfokú riasztás volt érvényben, mely 10-30 milliméteres átmeneti, intenzív zivatarokat jósolt a régióba. Pont egy ilyen érhette el a kezdősípszó pillanatában a Kecskeméti TE pályáját is.

A Kecskeméti TE mérkőzése okkal szakadt félbe

Fotó: Bús Csaba

A Kecskeméti TE meccse a félbeszakadás pontjától folytatódhat

Takács Tamás játékvezető először a csapatkapitányokkal, majd a vezetőedzőkkel egyeztetett, végül a 29. percben a csapatokat az öltözőbe irányította, beszüntette a meccset. Ekkor már a szakadó eső mellett a felázó pálya sem könnyítette meg a játékosok dolgát, látványos futballról pedig nem lehetett beszélni, a sérülésveszély viszont abszolút benne volt a meccsben. A játékvezető 30 percet várt, utána labdaejtéssel vizsgálta a gyepet, ám mivel az eső nem mérséklődött, a pálya helyzete sem változhatott. Rövid egyeztetés következett ezután a csapatokkal, majd Takács Tamás kiment a pályára és lefújta hivatalosan is a találkozót, mely így félbeszakadt.

Az MLSZ-nek, pontosabban a Versenybizottságnak kell ezt követően már döntést hoznia, a szabályzat alapján erre két variáció létezik.

– „Ha játékvezető a mérkőzést kedvezőtlen időjárás (pl. köd, villámlás), áramkimaradás, a pálya talajának időközben alkalmatlanná válása, a játékvezető sérülése és egyéb – nem a csapatok által előidézett, illetve a szurkolók viselkedése miatti ok következtében – beszüntette a hivatásos rendszerű bajnokságban megrendezett mérkőzést, akkor versenyrendszert kiíró szövetség Versenybizottsága a következő döntést hozhatja a mérkőzéssel kapcsolatban:

1) a mérkőzésből hátralevő játékidő lejátszását rendeli el;

2) a mérkőzést a félbeszakadáskor kialakult pályán elért eredménnyel igazolja le.

A versenyrendszert kiíró szövetség Versenybizottsága által hozott döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.”