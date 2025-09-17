1 órája
A csonka derbit is behúzta a KTE
A Merkantil Bank Liga 6. fordulójában a KTE a Honvédot fogadta a 28. perctől folytatott, korábban félbeszakadt bajnokin. A Kecskeméti TE nagy szívvel futballozott, így Beke góljával meg is nyerte a rangadót.
Fura mérkőzés vette kezdetét szerda este Kecskeméten, hiszen az eredményjelzőn a 28. percről indult el az óra, középkezdés helyett pedig rögtön kecskeméti szabadrúgás volt a találkozó első mozzanata. A két együttes bő két héttel ezelőtt már elkezdte ezt a meccset, ám akkor a brutálisan nagy eső ellehetetlenítette a folytatást. Az első 28 percre igazából nehéz is visszatekinteni, hiszen a játékidő jelentős részében inkább az elemekkel, mint egymással küzdöttek a csapatok, egyedül egy ígéretes Banó-Szabó lövést jegyezhettünk fel, melyből akkor nem született gól. 0-0-ról jött így a folytatás, amit a kecskemétiek el tudtak volna képzelni máskor is, hiszen a Honvéd már szombaton játszott a Magyar Kupában Móron, míg a Kecskeméti TE vasárnap hosszabbítás után ejtette ki 3-2-re, nagy bravúrral az Újpestet.
Nem teketóriázott sokat a KTE, mely rögtön fel is ívelte a szabadrúgást, Pálinkás fordulásból lőtt is, de a rövid alsó mellé. A folytatásban kemény volt a találkozó, sok szabálytalanság és hazai sárga színesítette az eseményeket. A 35. percben Zuigéber tekerhetett kapura 20 méterről, szemből a kapuval egy szabadrúgást, de eltévesztette a bal felsőt. A félidő utolsó momentuma egy fejes volt a hosszabbításba lépve Banó-Szabó beadása után, de Tujvel a helyén volt, fogta a középre tartó labdát.
A Kecskeméti TE egy büntetővel nyert
A félidőben nem meglepő módon nem változtattak a vezetőedzők 17 percnyi játék után. Csontos szabadrúgása és előtte Debreceni sárga lapja vezette fel a második félidőt, a lövés nem talált kaput. Alig négy perc után Csonka talált be majdnem saját kapujába egy beadás után, de kevéssel a bal alsó mellé helyezett. A Honvédnak voltak ezután aktívabb percei, de néhány veszélyes beadásnál tovább nem jutottak. A 68. percben aztán a KTE megszerezte a vezetést, egy kapu előtt kavarodás végén előbb Tujvel védett, majd Beke ismételt fejjel, de ez Csontos kezét érte, jött a büntető. A labda mögé Beke állt, aki nem is hibázott, a jobb alsóba helyezett. A hajrában a KTE taktikusan játszott, Feczkó Tamás cserékkel próbált lendíteni a Honvéd játékán, de ez nem igazán párosult eredménnyel a játékban. A Honvéd küzdött, nyomott, de ebben nem volt erő, a KTE kibekkelte a hajrát, és nem érdemtelenül szerezte meg a pontokat.
Győzött a Honvéd ellen a Kecskeméti TEFotók: Bús Csaba
Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője: – Nagyon fura mérkőzés volt ezzel a rövidített játékidővel. Feszült volt a hangulat, mert mindkét csapat érezte, hogy nagy a tét, minket nyomasztott inkább az, hogy nekünk kell jobban a győzelem a felzárkózáshoz. Nagyon motivált, ugyanakkor görcsös is volt a csapat, főleg a passzjátékba több hiba csúszott be. Nagyon nagy szívvel és szenvedéllyel futballoztunk ugyanakkor, ennek köszönhető a siker is, mert ez egy kibrusztolt győzelem volt, a helyzeteink ellenére is. Egy ilyen sikert nem kell megmagyarázni egy jó Honvéd ellen. A szép játék is idővel jönni fog, de most meg kell tanulnunk győzni, erre a srácok vevők is.
Feczkó Tamás, a Honvéd vezetőedzője: – Ez egy ki-ki meccs volt, bármelyik csapat nyerhetett volna. A hazaiak góljáig nekünk voltak nagyobb sanszaink, de vagy lemaradtunk, vagy rossz volt a beadás. A hazaiaknak is volt lehetősége a második gólra ugyanakkor. Perdöntő volt ma Zuigéber „levadászása”, akit le is kellett cserélnünk. Ettől függetlenül nem úgy futballoztunk, ahogy tudunk, ennél többre vagyunk képesek és többet is várok a következő mérkőzéseken.
Kecskeméti TE—Budapest Honvéd FC 1–0 (0–0)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1649 néző. V: Rúsz (Szalai, Berényi)
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni (Czékus, 73.) – Győrfi (Szojma, 73.), Kovács B. 6, Haris 5 (Bocskay, 59.), Bolgár – Beke, Banó-Szabó (Derekas, 89.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Honvéd: Tujvel – Ujváry (Kállai –, 81.), Baki, Csontos D., Csonka B. (Somogyi, 83.), Hangya – Pekár I., Szamosi Á., Zuigéber (Kántor, 71.) – Medgyes Z., Pinte (Ihrig-Farkas, 86.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Beke (68. – büntető)
