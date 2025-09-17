szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A csonka derbit is behúzta a KTE

Címkék#KTE#Honvéd#Kecskeméti TE#labdarúgás

A Merkantil Bank Liga 6. fordulójában a KTE a Honvédot fogadta a 28. perctől folytatott, korábban félbeszakadt bajnokin. A Kecskeméti TE nagy szívvel futballozott, így Beke góljával meg is nyerte a rangadót.

Nyitray András

Fura mérkőzés vette kezdetét szerda este Kecskeméten, hiszen az eredményjelzőn a 28. percről indult el az óra, középkezdés helyett pedig rögtön kecskeméti szabadrúgás volt a találkozó első mozzanata. A két együttes bő két héttel ezelőtt már elkezdte ezt a meccset, ám akkor a brutálisan nagy eső ellehetetlenítette a folytatást. Az első 28 percre igazából nehéz is visszatekinteni, hiszen a játékidő jelentős részében inkább az elemekkel, mint egymással küzdöttek a csapatok, egyedül egy ígéretes Banó-Szabó lövést jegyezhettünk fel, melyből akkor nem született gól. 0-0-ról jött így a folytatás, amit a kecskemétiek el tudtak volna képzelni máskor is, hiszen a Honvéd már szombaton játszott a Magyar Kupában Móron, míg a Kecskeméti TE vasárnap hosszabbítás után ejtette ki 3-2-re, nagy bravúrral az Újpestet. 

győzött a Kecskeméti TE a Honvéd ellen, fontos három pontot szereztek,
A Kecskeméti TE behúzta a Honvéd elleni derbit
Fotó: Bús Csaba

Nem teketóriázott sokat a KTE, mely rögtön fel is ívelte a szabadrúgást, Pálinkás fordulásból lőtt is, de a rövid alsó mellé. A folytatásban kemény volt a találkozó, sok szabálytalanság és hazai sárga színesítette az eseményeket. A 35. percben Zuigéber tekerhetett kapura 20 méterről, szemből a kapuval egy szabadrúgást, de eltévesztette a bal felsőt. A félidő utolsó momentuma egy fejes volt a hosszabbításba lépve Banó-Szabó beadása után, de Tujvel a helyén volt, fogta a középre tartó labdát. 

A Kecskeméti TE egy büntetővel nyert

A félidőben nem meglepő módon nem változtattak a vezetőedzők 17 percnyi játék után. Csontos szabadrúgása és előtte Debreceni sárga lapja vezette fel a második félidőt, a lövés nem talált kaput. Alig négy perc után Csonka talált be majdnem saját kapujába egy beadás után, de kevéssel a bal alsó mellé helyezett. A Honvédnak voltak ezután aktívabb percei, de néhány veszélyes beadásnál tovább nem jutottak. A 68. percben aztán a KTE megszerezte a vezetést, egy kapu előtt kavarodás végén előbb Tujvel védett, majd Beke ismételt fejjel, de ez Csontos kezét érte, jött a büntető. A labda mögé Beke állt, aki nem is hibázott, a jobb alsóba helyezett. A hajrában a KTE taktikusan játszott, Feczkó Tamás cserékkel próbált lendíteni a Honvéd játékán, de ez nem igazán párosult eredménnyel a játékban. A Honvéd küzdött, nyomott, de ebben nem volt erő, a KTE kibekkelte a hajrát, és nem érdemtelenül szerezte meg a pontokat. 

Győzött a Honvéd ellen a Kecskeméti TE

Fotók: Bús Csaba

Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője: – Nagyon fura mérkőzés volt ezzel a rövidített játékidővel. Feszült volt a hangulat, mert mindkét csapat érezte, hogy nagy a tét, minket nyomasztott inkább az, hogy nekünk kell jobban a győzelem a felzárkózáshoz. Nagyon motivált, ugyanakkor görcsös is volt a csapat, főleg a passzjátékba több hiba csúszott be. Nagyon nagy szívvel és szenvedéllyel futballoztunk ugyanakkor, ennek köszönhető a siker is, mert ez egy kibrusztolt győzelem volt, a helyzeteink ellenére is. Egy ilyen sikert nem kell megmagyarázni egy jó Honvéd ellen. A szép játék is idővel jönni fog, de most meg kell tanulnunk győzni, erre a srácok vevők is.

Feczkó Tamás, a Honvéd vezetőedzője: – Ez egy ki-ki meccs volt, bármelyik csapat nyerhetett volna. A hazaiak góljáig nekünk voltak nagyobb sanszaink, de vagy lemaradtunk, vagy rossz volt a beadás. A hazaiaknak is volt lehetősége a második gólra ugyanakkor. Perdöntő volt ma Zuigéber „levadászása”, akit le is kellett cserélnünk. Ettől függetlenül nem úgy futballoztunk, ahogy tudunk, ennél többre vagyunk képesek és többet is várok a következő mérkőzéseken.

Kecskeméti TE—Budapest Honvéd FC 1–0 (0–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1649 néző. V: Rúsz (Szalai, Berényi) 

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni (Czékus, 73.) – Győrfi (Szojma, 73.), Kovács B. 6, Haris 5 (Bocskay, 59.), Bolgár – Beke, Banó-Szabó (Derekas, 89.)  – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián  

Honvéd: Tujvel – Ujváry (Kállai –, 81.), Baki, Csontos D., Csonka B. (Somogyi, 83.), Hangya – Pekár I., Szamosi Á., Zuigéber (Kántor, 71.) – Medgyes Z., Pinte (Ihrig-Farkas, 86.). Vezetőedző: Feczkó Tamás 

Gólszerző: Beke (68. – büntető) 
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu