A csonka derbit is behúzta a KTE

Fura mérkőzés vette kezdetét szerda este Kecskeméten, hiszen az eredményjelzőn a 28. percről indult el az óra, középkezdés helyett pedig rögtön kecskeméti szabadrúgás volt a találkozó első mozzanata. A két együttes bő két héttel ezelőtt már elkezdte ezt a meccset, ám akkor a brutálisan nagy eső ellehetetlenítette a folytatást. Az első 28 percre igazából nehéz is visszatekinteni, hiszen a játékidő jelentős részében inkább az elemekkel, mint egymással küzdöttek a csapatok, egyedül egy ígéretes Banó-Szabó lövést jegyezhettünk fel, melyből akkor nem született gól. 0-0-ról jött így a folytatás, amit a kecskemétiek el tudtak volna képzelni máskor is, hiszen a Honvéd már szombaton játszott a Magyar Kupában Móron, míg a Kecskeméti TE vasárnap hosszabbítás után ejtette ki 3-2-re, nagy bravúrral az Újpestet.

A Kecskeméti TE behúzta a Honvéd elleni derbit

Fotó: Bús Csaba

Nem teketóriázott sokat a KTE, mely rögtön fel is ívelte a szabadrúgást, Pálinkás fordulásból lőtt is, de a rövid alsó mellé. A folytatásban kemény volt a találkozó, sok szabálytalanság és hazai sárga színesítette az eseményeket. A 35. percben Zuigéber tekerhetett kapura 20 méterről, szemből a kapuval egy szabadrúgást, de eltévesztette a bal felsőt. A félidő utolsó momentuma egy fejes volt a hosszabbításba lépve Banó-Szabó beadása után, de Tujvel a helyén volt, fogta a középre tartó labdát.

A Kecskeméti TE egy büntetővel nyert

A félidőben nem meglepő módon nem változtattak a vezetőedzők 17 percnyi játék után. Csontos szabadrúgása és előtte Debreceni sárga lapja vezette fel a második félidőt, a lövés nem talált kaput. Alig négy perc után Csonka talált be majdnem saját kapujába egy beadás után, de kevéssel a bal alsó mellé helyezett. A Honvédnak voltak ezután aktívabb percei, de néhány veszélyes beadásnál tovább nem jutottak. A 68. percben aztán a KTE megszerezte a vezetést, egy kapu előtt kavarodás végén előbb Tujvel védett, majd Beke ismételt fejjel, de ez Csontos kezét érte, jött a büntető. A labda mögé Beke állt, aki nem is hibázott, a jobb alsóba helyezett. A hajrában a KTE taktikusan játszott, Feczkó Tamás cserékkel próbált lendíteni a Honvéd játékán, de ez nem igazán párosult eredménnyel a játékban. A Honvéd küzdött, nyomott, de ebben nem volt erő, a KTE kibekkelte a hajrát, és nem érdemtelenül szerezte meg a pontokat.