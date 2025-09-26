Grassroots-hét: 200 iskolás látogatta meg a KTE-t

Az MLSZ Grassroots programjához már tavaly is csatlakozott a Kecskeméti TE, és a nagy érdeklődésre és jó hangulatra is tekintettel, idén is megszervezték, hogy iskolás gyerekek tölthessenek el egy délelőttöt a Széktói Stadionban. A fesztivál hangulatú torna általános iskolák meghívásával valósult meg, népszerűsítve ezzel a gyerekek és családjaik körében a labdarúgást és a KTE-t. Az eseményen 200 gyermek és 20 pedagógus vett részt a szülők mellett.

A Kecskeméti TE is részt vett a Grassroots-hét programjain

Fotó: Nyitray András

A Kecskeméti TE 200 gyermeket látott vendégül

Három intézmény, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Zrínyi Ilona Általános Iskola, valamint Református Általános Iskola 2. és 3. osztályos tanulóit látták vendégül, akik a KTE-s busszal érkeztek meg a stadionba. A gyerekek létesítmény túra után egy sportfesztiválon vettek részt, ahol több állomáson zajlott fiúknak és lányoknak is mozgásfejlesztés, természetesen a labda főszereplésével.

Az esemény zárásaként, az ajándék kiosztása előtt a KTE NB II-es csapatának játékosaival, Pálinkás Gergővel és Bolyki Andorral is találkozhattak a fiatalok, akik rengeteg aláírást kértek.

Meg kell említeni emellett, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel való együttműködésnek köszönhetően, a KTE is részt vesz a FUTURE nemzetközi projektben. A projekt célja, hogy a labdarúgáson keresztül motiválja és oktassa a fiatalokat a fenntarthatóság és környezettudatosság fontosságára.

A KTE vasárnap 19 órakor a Csákvárt fogadja, ahol a gyerekek mérkőzésen is szurkolhatnak így már a csapatnak.