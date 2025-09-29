Nem fért bele a kihagyott büntető a KTE-nek – fotók

Tapogatózó játékkal indult a két élmezőnyhöz tartozó gárda csatája, így a kapuk eleinte nem igazán forogtak veszélyben, noha Bányai lövését a 2. percben azért ki kellett tolnia Vargának. A folytatásban mezőnyben zajlott a lüktető játék, a 23. percben Haris távoli lövése kevéssel kerülte el a bal felsőt. A 35. percben két hazai sansz is adódott a gólszerzésre, Banó-Szabó szabadrúgása a jobb alsó mellett ment el, majd nem sokkal ezután 16 méterről Merényi találta el a keresztlécet. A 38. percben figyelmetlenek voltak a Kecskeméti TE játékosai egy labdakihozatalnál, gyors ellentámadásba is lendült a Csákvár. Az akció végén Mondovics kapta meg a labdát a tizenhatos bal csücskénél, befelé cselezett, majd jobbal a hosszú felsőbe tekert (0-1). Azonnal jött azonban a válasz, Győrfi ment el két perccel később embere mellett a jobb oldalon, lapos beadását aztán Derekas kotorta be közelről (1-1).

A Kecskeméti TE büntetőt hibázott, ami két pontjába került

Fotó: Bús Csaba

Óriási esélyt kapott a Kecskeméti TE a győzelemre

Jó iramot diktáltak a második félidőben is a csapatok, Vargának rögtön bravúrt is be kellett mutatnia Szabó Bence megpattanó lövésénél az 51. percben. Öt perccel később viszont tehetetlen volt ő is, a Csákvár kicsiben végezte el a szögletet, Magyar beadását aztán a rövidre berobbanó Bányai csúsztatta a léc alá (1-2). Sokat most sem kellett várni ugyanakkor az egyenlítésre, ugyancsak egy Banó-Szabó sarokrúgás után megint Derekas érkezett középen a legjobb ütemben (2-2). A 74. percben óriási esélyt kapott a KTE a győzelemre, Czékust lökték fel a tizenhatoson belül, amiért büntetőt adott a játékvezető. Beke Péter a Honvéd ellen belőtte a jobb alsóba, most azonban a bal felsőt választotta volna, de csak a felső kapufát találta el. A hajrában a Csákvár is maga javára fordíthatta volna ezután a meccset, de Magyar hiába lőhetett kétszer is veszélyes helyről, egyikből sem tudott kaput találni. A 88. percben egy hazai kontra végén még Beke tekert kapura 16 méterről, de Lehoczki védett, így maradt a döntetlen.

Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője: – Csalódott vagyok, főleg az utolsó húsz perc tükrében, amiatt is mérges vagyok, hogy olyan hibákból kaptunk gólokat, amikre felkészültünk, külön felhívtuk ezekre a szituációkra a figyelmet. Ennek ellenére egy nagy iramú, jó meccset játszottunk, büszke vagyok a csapatra, hogy kétszer is hátrányból álltunk fel. A második félidőben nálunk volt a lélektani előny, a büntető nagy sansz volt számunkra, de ezen a meccsen nem fért bele, hogy döntő pillanatokban hibázzunk. Csalódottak vagyunk, de az látszott, hogy a csapat egy percre sem adta fel. A hibákból tanulnunk kell, illetve fejlődnünk, de továbbra is az egységben és a csapatmunkában hiszek, ehhez nagyon jó mentalitású játékosaink vannak. Kiemelném a közönséget is, mert a végéig hajtottak minket a győzelembe, ezt ezúton is köszönöm!