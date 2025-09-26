Szerényen és sok munkával készül a Csákvár ellen a KTE

A Kecskeméti TE Tímár Krisztián irányításával remekel, előbb az Újpestet verte ki a kupából, majd a Honvéd elleni rangadót is behúzta, hogy aztán megszakítsa az Ajka régóta tartó hazai veretlenségét. Jó formában tehát a lila-fehérek, ám ettől függetlenül továbbra is a sok munka lesz az alapja mindennek. A következő ellenfél a Csákvár lesz, mely remekül kezdte a bajnokságot, jelenleg a KTE előtt áll, ám egy hazai sikerrel ez megváltozhat.

A Kecskeméti TE középpályása, Bocskay Bertalan

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

A Kecskeméti TE szerényen és sok munkával készül

– Mindegyik siker sokat ért számunkra az előző héten, nem emelném ki külön egyiket sem – mondta Bocskay Bertalan, a KTE középpályása. – Nem is emlékszem, hogy mikor nyertünk együtt háromszor egymás után, mind jó élmény volt tehát. Az Újpest egy jó NB I-es csapat, mégis kivertük a kupából, utána a Honvéd elleni rangadó nagyon fontos volt nekünk, Ajkán pedig kevesen nyernek. Ennél jobban nem is alakulhatott volna a hetünk.

A Csákvárt vasárnap 19 órakor fogadja a KTE, Bocskay szerint a legfontosabb az, hogy továbbra is szerényen és sokat dolgozzanak.

– Szerényen és kemény munkával készülünk, ezt sulykolja belénk a szakmai stáb is minden nap. A tabella is azt mutatja, hogy a Csákvár jó passzban van, az NB II-ben egyébként is minden meccs kemény és brusztolós. Továbbra is arra kell koncentrálnunk, hogy csapatként egyben legyünk, ebből építkezhetünk meccsről meccsre. Bízom benne, hogy szurkolóink is szép számmal támogatnak majd minket – tette hozzá Bocskay.