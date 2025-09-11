Győztes válogatott meccs után tért haza a KTE hátvédje

A mérkőzésen Montenegró az első félidő hosszabbításában szerezte meg a vezetést, a második félidőben a magyar válogatott tovább rohamozott a gólszerzés érdekében. Az erőfeszítéseket egy óra után koronázta siker, Kovács Bendegúz a 60. percben egyenlített, sőt, a hajrában a portugálok ellen is eredményes Somogyi Ádám a 89. percben megszerezte a győztes gólt. A Kecskeméti TE védője, Bolgár Botond kezdőként lépett pályára, a szünetben cserélték le több társával együtt.

A Kecskeméti TE védője, Bolgár Botond (3) kezdett

Fotó: mlsz.hu

A Kecskeméti TE játékosa bronzérmes lett

A magyar U19-es válogatott korábban Portugáliától és Szerbiától kapott ki a tornán, sikerével végül így a harmadik helyen zárt Szerbiában.