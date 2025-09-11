szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Labdarúgás

2 órája

Győztes válogatott meccs után tért haza a KTE hátvédje

Címkék#u19#KTE#Bolgár Botond#Montenegró#labdarúgás

A magyar U19-es válogatott utolsó meccsét játszotta a szerbiai Vilotic emléktornán, ahol Montenegró ellen győzelemmel fejezte be szereplését a nemzeti csapat. A Kecskeméti TE balhátvédje, Bolgár Botond a kezdőben kapott helyet.

Nyitray András

A mérkőzésen Montenegró az első félidő hosszabbításában szerezte meg a vezetést, a második félidőben a magyar válogatott tovább rohamozott a gólszerzés érdekében. Az erőfeszítéseket egy óra után koronázta siker, Kovács Bendegúz a 60. percben egyenlített, sőt, a hajrában a portugálok ellen is eredményes Somogyi Ádám a 89. percben megszerezte a győztes gólt. A Kecskeméti TE védője, Bolgár Botond kezdőként lépett pályára, a szünetben cserélték le több társával együtt. 

A Kecskeméti TE védője, Bolgár Botond (3) kezdett
Fotó: mlsz.hu

 

A Kecskeméti TE játékosa bronzérmes lett

A magyar U19-es válogatott korábban Portugáliától és Szerbiától kapott ki a tornán, sikerével végül így a harmadik helyen zárt Szerbiában. 

 

