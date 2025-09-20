Ajkán folytatja a KTE, Tímár Krisztián elárulta, hogy mi a legfontosabb a sikerhez

A Kecskeméti TE ellenfele meglehetősen hullámzóan teljesített eddig, mert bár a rajton egy 0-4-es vereségbe futottak bele a BVSC otthonában, ezt követően hét egységet gyűjtöttek a Videoton, a BMTE és a Honvéd ellen, utóbbi 1-0-os legyőzése kifejezetten nagy fegyvertény. A válogatott szünet előtt a góllövéssel akadt gondja aktuális ellenfelünknek, a Szentlőrinctől és a Csákvártól is 1-0-ra kaptak ki idegenben. A kupában azonban komoly sikert arattak az NB I-es Kisvárda ellen, melyet 3-1-es különbséggel búcsúztattak a sorozattól. Az Ajka 7 ponttal a 11. helyről várja a bajnoki folytatást.

A Kecskeméti TE Ajkán folytatja

Fotó: Bús Csaba

A Kecskeméti TE nehéz meccsre számíthat

Tímár Krisztián vezetésével jó hete van a KTE-nek is, előbb az Újpestet sikerült 3-2-re legyőzni a Magyar Kupában, majd a Honvéd ellen pótolt, csonka bajnokit is megnyerték a lilák 1-0-ra. A tökéletes héthez egy ajkai siker ugyanakkor még nagyon kellene, jó hír, hogy gyakorlatilag teljes kerettel készülhetnek a találkozóra.

— Nehéz mérkőzésre számítunk, mert tudom, hogy Ajkán nem könnyű nyerni. Ennek megfelelően készültünk a rendelkezésre álló időben a vasárnapi meccsre is. Bízom benne, hogy a játékosok megfelelően frissülve, ugyanolyan mentalitással lépnek pályára, mint az előző két meccsen. Ez az elvárás, és amennyiben harapunk, illetve betartjuk azokat az utasításokat, amiket előzetesen megbeszéltünk, akkor joggal bízhatunk a sikerben — mondta Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője.

A meccs vasárnap 17 órakor kezdődik Ajkán.