Egy hét alatt harmadjára nyert a KTE, mely Ajkát is bevette

Tímár Krisztián négy helyen változtatott a Honvéd elleni meccshez képest a Kecskeméti TE kezdőjén, bekerült Szojma, Derekas, Bocskay és Czékus. Az már az elején látszott, hogy a pálya mély és csúszós, ezáltal gyors is, amihez alkalmazkodni kellett. A 4. percben Banó-Szabó tüzelt messziről, Szabados ezt kitolta a bal alsóból. Rendkívül sok párharc jellemezte a meccset, sokat volt a labda a levegőben is, a 11. percben Derekas csúsztatott fölé egy szögletet. A 12. percben az Ajka is veszélyeztetett, Kirchner lőtt a tizenhatos bal csücskétől a hosszú mellé. Két távoli lövés jött ezután vendég oldalról, Czékusé fölé ment, Beke kísérletét Szabados fogta. A félidő második felében már a küzdelem dominált, hazai lövéseket is feljegyezhettünk messziről, de ezek sem voltak pontosak.

A Kecskeméti TE idegenben nyert

Fotó: Reti Attila

A második félidő álomszerűen indult vendég szempontból, a 48. percben megszerezte a vezetést a KTE: Szabó tekert középre jobbról, Pálinkás berobbant és a bal felsőbe fejelt (0-1). Gyorsan válaszolhatott volna az Ajka, ám Szabó Máté hiába jutott el lövésig, a hosszú felső mellé tekert. Gyorsan jött aztán a második KTE gól is, az 52. percben Beke tört be a tizenhatoson belülre, lövése kijött Szabadosról, de a kipattanót Pálinkás bevágta közelről (0-2). Igyekezett váltani a hazai csapat, ezt cserékkel próbálták segíteni, ugyanakkor több tér is nyílt így a kontrákra. A 70. percben végig is ment egy akció, mely Győrfit találta meg a hosszú, egy csel után azonban a védőt találta el. A 73. percben Katona került közel a szépítéshez, lövését azonban Belényesi kifejelte a gólvonalról, ezekben a percekben nyomott az Ajka. A 78. percben Szabó Máté tekert balról a hosszú irányába, Varga azonban biztosan fogta ezt. A 80. percben viszont szépített az Ajka, egy indítással Katona tudott kilépni, majd a kifutó Varga felett a kapuba emelt (1-2). Feszült hajrá kezdődött ezzel, a 83. percben Bacsa közel is járt az egyenlítéshez, a centerezés után viszont a jobb felső mellé helyezett. A 87. percben aztán eldőlt a meccs, labdaszerzés, illetve Pálinkás előkészítése után Beke védőjét is lecselezte és a léc alá lőtt (1-3), a KTE így hét nap alatt harmadik meccsét húzta be.