1 órája
Egy hét alatt harmadjára nyert a KTE, mely Ajkát is bevette
A Merkantil Bank Liga 7. fordulójában Ajkán lépett pályára a KTE. A küzdelmes mérkőzésen döntő volt, hogy a második félidő elején kihasználta sanszait a Kecskeméti TE, Pálinkás Gergő duplázott és gólpasszt adott.
Tímár Krisztián négy helyen változtatott a Honvéd elleni meccshez képest a Kecskeméti TE kezdőjén, bekerült Szojma, Derekas, Bocskay és Czékus. Az már az elején látszott, hogy a pálya mély és csúszós, ezáltal gyors is, amihez alkalmazkodni kellett. A 4. percben Banó-Szabó tüzelt messziről, Szabados ezt kitolta a bal alsóból. Rendkívül sok párharc jellemezte a meccset, sokat volt a labda a levegőben is, a 11. percben Derekas csúsztatott fölé egy szögletet. A 12. percben az Ajka is veszélyeztetett, Kirchner lőtt a tizenhatos bal csücskétől a hosszú mellé. Két távoli lövés jött ezután vendég oldalról, Czékusé fölé ment, Beke kísérletét Szabados fogta. A félidő második felében már a küzdelem dominált, hazai lövéseket is feljegyezhettünk messziről, de ezek sem voltak pontosak.
A második félidő álomszerűen indult vendég szempontból, a 48. percben megszerezte a vezetést a KTE: Szabó tekert középre jobbról, Pálinkás berobbant és a bal felsőbe fejelt (0-1). Gyorsan válaszolhatott volna az Ajka, ám Szabó Máté hiába jutott el lövésig, a hosszú felső mellé tekert. Gyorsan jött aztán a második KTE gól is, az 52. percben Beke tört be a tizenhatoson belülre, lövése kijött Szabadosról, de a kipattanót Pálinkás bevágta közelről (0-2). Igyekezett váltani a hazai csapat, ezt cserékkel próbálták segíteni, ugyanakkor több tér is nyílt így a kontrákra. A 70. percben végig is ment egy akció, mely Győrfit találta meg a hosszú, egy csel után azonban a védőt találta el. A 73. percben Katona került közel a szépítéshez, lövését azonban Belényesi kifejelte a gólvonalról, ezekben a percekben nyomott az Ajka. A 78. percben Szabó Máté tekert balról a hosszú irányába, Varga azonban biztosan fogta ezt. A 80. percben viszont szépített az Ajka, egy indítással Katona tudott kilépni, majd a kifutó Varga felett a kapuba emelt (1-2). Feszült hajrá kezdődött ezzel, a 83. percben Bacsa közel is járt az egyenlítéshez, a centerezés után viszont a jobb felső mellé helyezett. A 87. percben aztán eldőlt a meccs, labdaszerzés, illetve Pálinkás előkészítése után Beke védőjét is lecselezte és a léc alá lőtt (1-3), a KTE így hét nap alatt harmadik meccsét húzta be.
A Kecskeméti TE csapatként küzdött
— Kisebb időszakoktól eltekintve kontrolláltuk a meccset. Szoros találkozó volt, hiszen az Ajka időnként beszorított minket a második félidőben, ekkor hősiesen védekezni kellett, de számoltunk vele, hogy a hét harmadik meccsén jöhetnek holtpontok. Megérdemelten nyertünk ugyanakkor, mert igazi csapatmunkával és jó mentalitással lendültünk túl ezeken az időszakokon is. Ajkán senkinek sincs könnyű dolga, éppen ezért ér ez a siker sokat. Egy hét alatt három meccset nyertünk, ami komoly fegyvertény, ezzel a mentalitással kell mennünk tovább. Pálinkás Gergőt külön megemlíteném, örülök, hogy ilyen jó meccse volt, mert rengeteget tesz a csapatért, rászolgált a góljaira, de mindenki maximálisan odatette magát. Kiemelném szurkolóinkat is, akik végig mellettünk álltak, ezúton is köszönöm nekik, hogy Ajkára is elkísértek minket. Bízom benne, hogy a Csákvár ellen hazai pályán is sokan állnak majd mellettünk — értékelt Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője.
FC Ajka – Kecskeméti TE 1-3 (0-0)
Ajka. V: Móri (Szécsényi, Sinkovicz)
Ajka: Szabados – Kovács N., Bacsa, Tarr, Garai (Tóth G. 69.) – Csizmadia (Mohos 81.), Kenderes (Sejben 52.) – Doncsecz (Herjeczki 46.), Cipf, Szabó M. – Kirchner (Katona I. 69.). Vezetőedző: Horváth András
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi (Bolgár 79.), Derekas, Bocskay (Haris 79.), Czékus (Eördögh 79.) – Banó-Szabó (Merényi 57.), Beke – Pálinkás (Farkas B. 90.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gól: Katona I. (80.) ill. Pálinkás (48., 52.), Beke (87.)