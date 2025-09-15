27 perce
Aranyérmek és egyéni csúcsok – kiemelkedő kecskeméti sportolókat köszöntöttek – fotók, videó
Nem telt el a nyár kiemelkedő sporteredmények nélkül. A kecskeméti sportolók négy világeseményen is képviselték a hírös várost. Az eredményes úszókat, búvárúszókat, atlétákat és strandröplabdázókat a városházán díjazták hétfő délután.
Utánpótláskorú sportolóktól volt hangos a felújított kecskeméti városháza előtti tér hétfő délután. A nyáron kiemelkedő eredményt elérő kecskeméti sportolókat ugyanis a városvezetés kötetlen beszélgetésre invitálta, és a díjazás sem maradhatott el. A sportolókat Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester és dr. Fekete Gábor alpolgármester köszöntötte.
Négy világeseményen képviselték a hírös várost a kecskeméti sportolók
Azon sportolókat ért a megtiszteltetés, akik részt vettek
- a Csengtui Világjátékokon,
- a görögországi Uszonyos- és Búvárúszó Junior Világbajnokságon,
- a lengyelországi felnőtt Uszonyos- és Búvárúszó Európa-bajnokságon,
- valamint az észtországi Nemzetközi Gyermek Játékokon.
Ezen versenyeken összesen 16 kecskeméti sportoló ért el kiemelkedő eredményt. Arany- és ezüstérmek, illetve országos csúcsok is születtek.
A kínai világjátékok üde színfoltja volt a kecskeméti küldöttség
A legjobb eredmények talán az augusztusi Csengtui Világjátékokhoz köthető, amely a nem olimpiai sportágak olimpiája. Itt a magyar uszonyos- és búvárúszó-válogatott hat arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel zárta a világversenyt, és a válogatott keret tagjaként a BÁCSVÍZ–KVSC négy kecskeméti sportolója is részese volt a sikereknek.
A szakosztály egyik vezetője, Ludvigh Zoltán elmondta, ilyen sok kecskeméti sportoló még sosem volt jelen egy világjátékon sem. Mint tőle megtudtuk, ugyan csak tíz magyar szurkoló – köztük kecskemétiek – volt jelen a világ másik pontján rendezett versenyen, de olyan hangulatot keltettek, amikor magyar uszonyos- és búvárúszó volt a vízben, hogy a kínai tv-be is bekerültek és a legjobb szurkolótábor címet is elnyerték.
No, de talán ennél is fontosabb, hogy kik azok a kecskeméti uszonyos- és búvárúszók, akik külön díjazásban részesültek azzal, hogy kiemelkedően szerepeltek a kínai világjátékokon, illetve a junior vb-n és a felnőtt Eb-n:
- Blaszák Lilla, aki a világjátékokon új országos csúccsal ezüstérmet szerzett 200 méteres felszíni úszás versenyszámban, 4. lett 400 méteres felszíni úszásban szintén új országos csúccsal és tagja volt a felszíni váltóúszó csapatnak, amely 6. helyezést ért el 4x50 és 4x100 méteren.
- Szili Ágnes, aki a világjátékokon 5. helyezést ért el a 400 méteres felszíni úszás versenyszámban, illetve tagja volt a felszíni váltóúszó csapatnak, amely 6. helyezett lett 4x50 és 4x100 méteren.
- Wórum Regő, aki a világjátékokon 8. helyezést szerzett 50 méteres uszonyos gyorsúszásban.
- Turucz Zoé, aki Csengtuban a válogatott tagjaként az 50 méteres uszonyos gyorsúszás versenyszámban indult, valamint a görögországi Uszonyos- és Búvárúszó Junior Világbajnokságon szerzett ezüstérmet 100 méteres uszonyos gyorsúszásban, és 50 méteres uszonyos gyorsúszás versenyszámokban. Emellett a 4x100 méteres uszonyos gyors mix váltó második helyezést elért csapatának is tagja volt.
- Kovács Tamás, aki a görögországi Junior Világbajnokságon egyéniben 16. helyezést ért el, valamint hozzájárult a nemzeti 4x100 méteres váltó ezüstérméhez.
- Mayer Dávid, aki a lengyelországi felnőtt Uszonyos- és Búvárúszó Európa-bajnokságon 50 méteres uszonyos gyorsúszás versenyszámban 6. lett, és szintén 6. helyezést ért el a 4x100 méteres multi váltóval, illetve a 4x50 méteres felszíni úszó váltóval.
Edzők: Juhos Gergely, Szabó László, Jaksa Milán, Pálfi János.
A kecskeméti sportolókat díjaztákFotók: Vizi Zalán
Inspiráció a jövőre
Ugyancsak elismerésben részesültek azok a kecskeméti sportolók, akik Észtországban vettek részt a Nemzetközi Gyermek Játékokon. Kecskemét 20 évvel ezelőtt szerezte meg a jogot, hogy minden nyáron sportolókat küldhessen erre a rangos versenyre. A helyszínen drukkolt a kecskeméti csapatnak dr. Fekete Gábor alpolgármester is, aki a hétfői köszöntőn elmondta, rendkívül profi és nagyon felkészült sportolókat és edzőket ismert meg.
Kiemelkedő eredmények atlétika sportágban (edzőjük Adamik Zoltán):
- Takács Luca magasugrásban aranyérmes lett, távolugrásban ezüstérmet szerzett.
- Peregi Polli 800 méteres síkfutásban 14. helyen végzett
- Csatai Flóra magasugrásban 11. helyezést ért el
- Nagy Viktória 100 méteres síkfutásban 21. helyezést szerzett
- edzőjük: Adamik Zoltán
Kiemelkedő eredmények strandröplabdában (edzőjük Szabó Tamás):
- Kákonyi Fruzsina és Argat Maja Zorka kecskeméti páros, amely a 18 csapatos mezőnyben 6. helyezést ért el.
Kiemelkedő eredmények úszásban (edzőjük Bács Ferenc):
- Kovács Nóra 50 méteres mellúszásban arany, 100 méteres mellúszásban bronzérmes lett, valamint 200 méteres mellúszásban 4. helyezett
- Gróf Csaba 50 méteres gyorsúszásban 6., 50 méteres mellúszásban 8. lett
- Dusnoki Norbert 200 méteres mellúszásban 5., 100 méteres mellúszásban 7. lett
- Palla Léna 50 méteres hátúszásban és az 50 méteres mellúszásban indult.
A Nemzetközi Gyermek Játékok kapcsán Adamik Zoltán atlétika edző elmondta, minden évben olyan kecskeméti sportólókat visznek ki erre a versenyre, akikben megvan a potenciál, hogy komoly karriert fussanak be. Nekik egy ilyen külföldi kaland nagy inspirációt nyújthat a jövőre.