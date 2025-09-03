3 órája
Négy játékos megtartását jelentette be a KRC
Hamarosan elrajtol a röplabda idény is, ám még javában zajlik a felkészülés. A Kecskeméti RC kerete is formálódik, ezúttal négy játékos megtartását jelentette be a klub.
A Kecskeméti RC a nyarat négy távozó bejelentésével kezdte (Varga Péter, Kiss Bendegúz, Gacs Dániel és Török Soma), majd két érkezőről, Szabó Alpárról és Lazaro Martínról adott helyzetjelentést. Mellettük négy játékossal is folytatják a munkát, Bogdán Bence, Farkas Péter, Kocsis Vince és Nagy Mihály Dániel is marad a klub kötelékében.
A Kecskeméti RC a Kaposvárt is kaphatja a kupában
Sorsoltak emellett a Magyar Kupában, ahol legutóbb bronzérmes lett a KRC. A nyolcaddöntőben a Közgáz SC és DSK lesz a hírös városaik ellenfele majd, akik továbbjutás esetén viszont a MEAFC–Kaposvár csata győztesét kaphatják meg. A női gárda előselejtezőt vívhat majd a nyocaddöntőért a Kispest ellen.
