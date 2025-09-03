Négy játékos megtartását jelentette be a KRC

A Kecskeméti RC a nyarat négy távozó bejelentésével kezdte (Varga Péter, Kiss Bendegúz, Gacs Dániel és Török Soma), majd két érkezőről, Szabó Alpárról és Lazaro Martínról adott helyzetjelentést. Mellettük négy játékossal is folytatják a munkát, Bogdán Bence, Farkas Péter, Kocsis Vince és Nagy Mihály Dániel is marad a klub kötelékében.

A Kecskeméti RC keretéből 6 név már ismert

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti RC a Kaposvárt is kaphatja a kupában

Sorsoltak emellett a Magyar Kupában, ahol legutóbb bronzérmes lett a KRC. A nyolcaddöntőben a Közgáz SC és DSK lesz a hírös városaik ellenfele majd, akik továbbjutás esetén viszont a MEAFC–Kaposvár csata győztesét kaphatják meg. A női gárda előselejtezőt vívhat majd a nyocaddöntőért a Kispest ellen.