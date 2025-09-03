szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Röplabda

3 órája

Négy játékos megtartását jelentette be a KRC

Kecskeméti RC#bronzérmes#KRC#röplabda

Hamarosan elrajtol a röplabda idény is, ám még javában zajlik a felkészülés. A Kecskeméti RC kerete is formálódik, ezúttal négy játékos megtartását jelentette be a klub.

Nyitray András

A Kecskeméti RC a nyarat négy távozó bejelentésével kezdte (Varga Péter, Kiss Bendegúz, Gacs Dániel és Török Soma), majd két érkezőről, Szabó Alpárról és Lazaro Martínról adott helyzetjelentést. Mellettük négy játékossal is folytatják a munkát, Bogdán Bence, Farkas Péter, Kocsis Vince és Nagy Mihály Dániel is marad a klub kötelékében. 

Négy játékos megtartását jelentette be a Kecskeméti RC
A Kecskeméti RC keretéből 6 név már ismert 
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti RC a Kaposvárt is kaphatja a kupában

Sorsoltak emellett a Magyar Kupában, ahol legutóbb bronzérmes lett a KRC. A nyolcaddöntőben a Közgáz SC és DSK lesz a hírös városaik ellenfele majd, akik továbbjutás esetén viszont a MEAFC–Kaposvár csata győztesét kaphatják meg. A női gárda előselejtezőt vívhat majd a nyocaddöntőért a Kispest ellen. 

 

 

