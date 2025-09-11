szeptember 11., csütörtök

Röplabda

Fiatalokkal bővült a Kecskeméti RC kerete

Zajlik az élet a KRC körül, a hírös városiak újabb játékosok kilétét fedték fel szurkolóik előtt. Az Extraligára hangoló Kecskeméti RC saját bázisból építkezik.

Nyitray András

A Kecskeméti RC Szabó Alpár és Lazaro Martín érkezése után arról is beszámolt, hogy az előző évi keretből kik maradnak biztosan a klubnál. Most újabb érkezők kilétére derült fény, közülük többen is a Kecskeméti Sportiskola növendékeiként kezdhetnek felnőtt tapasztalatot szerezni. 

A Kecskeméti RC kerete alaposan átalakul
A Kecskeméti RC kerete alaposan átalakul
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Török Szabolcs tartozik az idősebb generációhoz, ám ő is csak 25 esztendős. Régi-új feladó ölt ezzel kecskeméti szerelést, hiszen játszott már korábban a klubban. Érdekesség, hogy Török egy hosszabb szünet után térhet vissza a profik közé. 

 – Három év kihagyás után térek vissza a pályára, előtte a Kistextben, majd a Gammában és még ezek előtt Kecskeméten játszottam. Jó érzés visszatérni a pályára, még szokni kell a dolgokat, de mintha nem felejtettem volna semmit. A csapat fiatal, sokan vagyunk, de eddig nagyon jó hangulatban telnek az edzések és mindenki odateszi magát. Minél jobban szeretnénk teljesíteni és végezni a bajnokságban és a kupában – mondta Török Szabolcs. 

Mellette valóban nagyon fiatal játékosok érkeznek a KESI-től. Komáromi Dávid  és Király Benjámin egyaránt 16 esztendős, előbbi négyes ütőként, utóbbi szélső ütőként bevethető. A 19 esztendős Bartus Mór szélső ütő, az ugyancsak 19 éves Szabó Csongor center. 

A Kecskeméti RC kerete nagy átalakuláson esik át 

Az eddig bejelentett mozgások alapján a KRC kerete így formálódott eddig. 

Érkezők: Lazaro Martín, Szabó Alpár, Török Szabolcs

Utánpótlásból érkezők: Komáromi Dávid, Király Benjámin, Szabó Csongor, Bartus Mór 

Maradnak az előző idényből: Bogdán Bence, Farkas Péter, Kocsis Vince, Nagy Mihály Dániel 

Távozók: Varga Péter, Kiss Bendegúz, Gacs Dániel, Török Soma. 

 

