Fiatalokkal bővült a Kecskeméti RC kerete

A Kecskeméti RC Szabó Alpár és Lazaro Martín érkezése után arról is beszámolt, hogy az előző évi keretből kik maradnak biztosan a klubnál. Most újabb érkezők kilétére derült fény, közülük többen is a Kecskeméti Sportiskola növendékeiként kezdhetnek felnőtt tapasztalatot szerezni.

A Kecskeméti RC kerete alaposan átalakul

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Török Szabolcs tartozik az idősebb generációhoz, ám ő is csak 25 esztendős. Régi-új feladó ölt ezzel kecskeméti szerelést, hiszen játszott már korábban a klubban. Érdekesség, hogy Török egy hosszabb szünet után térhet vissza a profik közé.

– Három év kihagyás után térek vissza a pályára, előtte a Kistextben, majd a Gammában és még ezek előtt Kecskeméten játszottam. Jó érzés visszatérni a pályára, még szokni kell a dolgokat, de mintha nem felejtettem volna semmit. A csapat fiatal, sokan vagyunk, de eddig nagyon jó hangulatban telnek az edzések és mindenki odateszi magát. Minél jobban szeretnénk teljesíteni és végezni a bajnokságban és a kupában – mondta Török Szabolcs.

Mellette valóban nagyon fiatal játékosok érkeznek a KESI-től. Komáromi Dávid és Király Benjámin egyaránt 16 esztendős, előbbi négyes ütőként, utóbbi szélső ütőként bevethető. A 19 esztendős Bartus Mór szélső ütő, az ugyancsak 19 éves Szabó Csongor center.

A Kecskeméti RC kerete nagy átalakuláson esik át

Az eddig bejelentett mozgások alapján a KRC kerete így formálódott eddig.

Érkezők: Lazaro Martín, Szabó Alpár, Török Szabolcs

Utánpótlásból érkezők: Komáromi Dávid, Király Benjámin, Szabó Csongor, Bartus Mór

Maradnak az előző idényből: Bogdán Bence, Farkas Péter, Kocsis Vince, Nagy Mihály Dániel

Távozók: Varga Péter, Kiss Bendegúz, Gacs Dániel, Török Soma.