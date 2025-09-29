1 órája
Második meccsét is behúzta a KNK, kikapott a Nemesnádudvar
A férfiaknál szünetelt az NB II-es bajnokság hétvégén, a nőknél viszont mindkét Bács-Kiskun vármegyei gárda pályára lépett. A Kecskeméti NK még hibátlan, a Nemesnádudvar viszont elszenvedte első vereségét.
A Kecskeméti NK a rajton magabiztos győzelmet aratott, és a hírek szerint feljutási ambíciókat dédelgető gárda a második kört is sikerrel vette a női kézilabda NB II. D-csoportjában. Bíró-Kisjuhász Petra együttese a Tisza Volán vendége volt, és már a félidőben 9–15-re vezetett. A hírös városiak a második félidőben sem lassítottak, gyorsan elérte a különbség a tíz gólt, majd 22–34-es sikerrel abszolválta a KNK a találkozót. A Kecskemét két kör után hibátlan, de egyelőre többen is tartják vele a lépést.
A Kecskeméti NK és a Nemesnádudvar vármegyei derbit vív
Az újonc Nemesnádudvar győzelemmel mutatkozott be a bajnokságban, ám az első hazai meccse nem sikerült fényesre a gárdának. A Gyula túl nagy falatnak bizonyult, a vendégek védekezésben és támadásban is domináltak, így végül 18–37-re nyerték meg a találkozót. A Nemesnádudvar így a középmezőnyben foglal helyet, és máris készülhet az idény első vármegyei rangadójára, hiszen szombaton 17 órakor a Kecskemét vendége lesz a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csarnokában.
A vármegyei ligákban is éles csaták zajlottak, a férfiaknál a Kiskőrös két kör után még hibátlan, a nőknél a Kalocsa és a Tamási mondhatja el ezt magáról.
A férfi I. osztály eredményei:
KARC–Balogh Tészta TVSE 36–34
Kiskőrösi KSE–Soltvadkerti TE-BS Plastic 28–24
Kiskunhalasi UKSC–Kiskunmajsai KC 27–35
A női I. osztály eredményei:
Tolna–TRD Solt 22–34
Soltvadkerti TE-BS Plastic–Kiskunhalasi UKSC 22–22
Kiskőrösi NKSZSE–Kalocsai KC 29–32
Szekszárd U20–Kiskunmajsai KC 20–38
Tengelic–Tamási 19–27
