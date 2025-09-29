szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Második meccsét is behúzta a KNK, kikapott a Nemesnádudvar

Címkék#bajnokság#KNK#kézilabda#Nemesnádudvar

A férfiaknál szünetelt az NB II-es bajnokság hétvégén, a nőknél viszont mindkét Bács-Kiskun vármegyei gárda pályára lépett. A Kecskeméti NK még hibátlan, a Nemesnádudvar viszont elszenvedte első vereségét.

Nyitray András

A Kecskeméti NK a rajton magabiztos győzelmet aratott, és a hírek szerint feljutási ambíciókat dédelgető gárda a második kört is sikerrel vette a női kézilabda NB II. D-csoportjában. Bíró-Kisjuhász Petra együttese a Tisza Volán vendége volt, és már a félidőben 9–15-re vezetett. A hírös városiak a második félidőben sem lassítottak, gyorsan elérte a különbség a tíz gólt, majd 22–34-es sikerrel abszolválta a KNK a találkozót. A Kecskemét két kör után hibátlan, de egyelőre többen is tartják vele a lépést. 

A Kecskeméti NK női kézilabda játékosai meccs közben.
A Kecskeméti NK győzelemmel kezdett
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A Kecskeméti NK és a Nemesnádudvar vármegyei derbit vív

Az újonc Nemesnádudvar győzelemmel mutatkozott be a bajnokságban, ám az első hazai meccse nem sikerült fényesre a gárdának. A Gyula túl nagy falatnak bizonyult, a vendégek védekezésben és támadásban is domináltak, így végül 18–37-re nyerték meg a találkozót. A Nemesnádudvar így a középmezőnyben foglal helyet, és máris készülhet az idény első vármegyei rangadójára, hiszen szombaton 17 órakor a Kecskemét vendége lesz a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csarnokában. 

A vármegyei ligákban is éles csaták zajlottak, a férfiaknál a Kiskőrös két kör után még hibátlan, a nőknél a Kalocsa és a Tamási mondhatja el ezt magáról. 

A férfi I. osztály eredményei: 

KARC–Balogh Tészta TVSE 36–34

Kiskőrösi KSE–Soltvadkerti TE-BS Plastic 28–24

Kiskunhalasi UKSC–Kiskunmajsai KC 27–35

A női I. osztály eredményei: 

Tolna–TRD Solt 22–34

Soltvadkerti TE-BS Plastic–Kiskunhalasi UKSC 22–22

Kiskőrösi NKSZSE–Kalocsai KC 29–32

Szekszárd U20–Kiskunmajsai KC 20–38

Tengelic–Tamási 19–27

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu