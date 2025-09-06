Rajtol az idény a KLC női csapatának is

A Kecskeméti LC másfél hónapos felkészülésen van túl, mely alatt négy edzőmeccset is játszott, valamint a Magyar Kupában egy tétmeccset is megvívott a gárda. Ott a Budafok bizonyult jobbnak, a KLC kiesett a sorozatból.

A Kecskeméti LC izgatottan várja a rajtot

Fotó: kecskemetilc.hu

– A Női NB II. amatőr bajnokság, ennek megfelelően zajlott a felkészülési időszak is – nyilatkozta a szezonkezdet kapcsán a KLC elnöke és a csapat edzője, S. Juhász Attila. – A játékosok pár kivételtől eltekintve egymást váltva nyaraltak, így teljes létszámmal gyakorlatilag nem volt lehetőségünk együtt dolgozni. A hathetes időszakra tervezett felkészülési programot nem tudtuk hiánytalanul elvégezni, a keveset hiányzók előnyben lesznek fizikálisan. A felkészülés alatt négy edzőmérkőzést játszottunk, az Alsónémedi és a Paks női csapatait, valamint az U14-es fiú csapatunkat sikerült legyőznünk, míg az U15-ös fiúk ellen vereséget szenvedtünk. A Magyar Kupában a jó erőkből álló Budafok megérdemelten jutott tovább ellenünk – nyilatkozta S. Juhász Attila.

A Kecskeméti LC kerete átalakult

A keretben több változás is volt nyáron. Jakab Laura Szófiára (Norvégiába költözött), Csányi Bettinára (Bugacra igazolt), Sütő Eszterre (Tiszaföldváron folytatja), valamint Szabó Enikő Loretta, Dr. Túri Zsófia és Horváth Hanna nem vállalták az új szezont, míg Zsoldos Zsófia egyelőre abbahagyta a labdarúgást. Az új szezonban is marad Bertalan Lili, Dóka Hanna, Farkas Adrienn, Illés Mónika, Kalaposné Varga Fruzsina, Kis Lili, Kordik Fanni, Sándor Erzsébet, Szabó Boglárka, Szaszkó Tiara, Szöllősi Lotti, Tóth Réka és Tóth Szonja. A nyári szünet alatt több új játékost is sikerült igazolni, átigazolni, így velük kiegészülve folytatták le a felkészülést is. Új arc Gál Vivien, Hornyák Klaudia, Horváth Andrea, Szakál Petra és Szolga Judit, a keret a tervek szerint 18 fős lesz.

– Az újonnan érkezők új színt és lendületet hoztak a csapatba, bízom benne ez majd a tétmérkőzések során is beigazolódik – mondta az érkezők kapcsán S. Juhász Attila, aki a következő idény célkitűzéseiről is beszélt. – Az amatőr fociban mindig meghatározó, hogy az adott hétvégén éppen milyen összeállításban tudunk felállni a munkahelyi és egyéb elfoglaltságok miatt. Nagyon fontos, hogy megfelelő tisztelettel legyünk az aktuális ellenfelünk irányába, kellő alázattal és mentalitással tudjunk játszani. Reálisan a középmezőnyhöz szeretnénk tartozni, ennek eléréséhez minden pályán lévő játékosnak a maximumot kell nyújtania a mérkőzéseken. Kiemelten fontos, hogy a párharcok nagy részét meg tudjuk nyerni és türelmes játékkal gólhelyzeteket tudjunk kialakítani, melyeket jó hatásfokkal szüksége értékesíteni. A játékosok már rendelkeznek egy bajnoki év tapasztalatával, ismerik az utánpótlás és a felnőtt foci közötti különbséget. Bízom benne, hogy ez némi előnyt fog jelenteni az első bajnoki évhez képest.