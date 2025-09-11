Szerencsés évad jöhet, indul a 13. szezon a kecskeméti Kosárlabda Akadémián – videó

Ahogyan az már 13 éve hagyomány, szeptember elején nagyszabású évnyitóval indult újra a kosárlabdaélet a hírös városban. Bár az edzések és a felkészülés már hetek óta zajlik, a kecskeméti Kosárlabda Akadémia hivatalosan szeptember 10-én indította útjára a labdát.

13. szezonját kezdte el a kecskeméti Kosárlabda Akadémia

Fotó: Vizi Zalán

Az eseményt egy kisfilmmel vezették fel, amelyben a 13-as számra utalva a szerencse került reflektorfénybe. A felvételeken kosaras babonákat jelenítettek meg, de mint az a film végén kiderült, a lényeg a csapat és a siker csak együtt érhető el – még akkor is, ha nem árt a szerencse és a Fortuna istennő segítő keze sokszor jól jön.

Válogatottakra büszkék

Köszöntő beszédében Ivkovicné Béres Tímea, a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetője is kitért a 13-as számra, méghozzá annak kapcsán, hogy Kecskemétről 13 játékos került be a különböző utánpótlás-válogatottakba. A megyeválogatottakkal együtt pedig 57 fiatal palánta képviselte Kecskemétet és az Akadémiát a kiválasztottak között.

Ivkovicné Béres Tímea büszkén árulta el azt is, hogy ismét elnyerték a Nemzeti Akadémia címet, illetve kiemelt vidéki sportszervezeti státusszal is rendelkeznek, valamint régiós alközpontként segítik a magyar kosárlabda utánpótlást. Mindezt teszik 28 csapattal – 17 versenyző és 11 előkészítő csoporttal –, és közel 500 sportolóval.

Ivkovicné Béres Tímea, a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetője köszöntötte az ifjú kosarasokat

Fotó: Vizi Zalán

Cél, hogy ezen az úton haladva további sikereket érhessenek el együtt. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg nyitóbeszédében dr. Salacz László is. Az országgyűlési képviselő a közösség erejére hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy Kecskeméten egy fiatal kosaras gyerekkorától kezdve egészen felnőtt pályafutásáig a támogató közegnek köszönhetően megtalálhatja számításait.

Díjazták a kecskeméti Kosárlabda Akadémia legjobbjait

A beszédeket követően szokás szerint díjazásra kerültek a tavalyi idény legjobb csapatai. A fiúknál az U19-es junior csapat és az U12-es Jimmy gyermek csapat részesült külön díjazásban. Előbbi 4. helyen zárt az országos döntőn, míg utóbbi országos 8. lett, valamint megnyerte a 6 Város Tornáját.