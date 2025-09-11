1 órája
Szerencsés évad jöhet, indul a 13. szezon a kecskeméti Kosárlabda Akadémián – videó
Babona és szerencse? Siker és csapat! Ezen felkiáltás és címszavak jegyében kezdte meg 13. szezonját a kecskeméti Kosárlabda Akadémia. Az évnyitón külön díjazták a tavalyi szezon legjobbjait, és megfogalmazták az új idény céljait.
Ahogyan az már 13 éve hagyomány, szeptember elején nagyszabású évnyitóval indult újra a kosárlabdaélet a hírös városban. Bár az edzések és a felkészülés már hetek óta zajlik, a kecskeméti Kosárlabda Akadémia hivatalosan szeptember 10-én indította útjára a labdát.
Az eseményt egy kisfilmmel vezették fel, amelyben a 13-as számra utalva a szerencse került reflektorfénybe. A felvételeken kosaras babonákat jelenítettek meg, de mint az a film végén kiderült, a lényeg a csapat és a siker csak együtt érhető el – még akkor is, ha nem árt a szerencse és a Fortuna istennő segítő keze sokszor jól jön.
Válogatottakra büszkék
Köszöntő beszédében Ivkovicné Béres Tímea, a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetője is kitért a 13-as számra, méghozzá annak kapcsán, hogy Kecskemétről 13 játékos került be a különböző utánpótlás-válogatottakba. A megyeválogatottakkal együtt pedig 57 fiatal palánta képviselte Kecskemétet és az Akadémiát a kiválasztottak között.
Ivkovicné Béres Tímea büszkén árulta el azt is, hogy ismét elnyerték a Nemzeti Akadémia címet, illetve kiemelt vidéki sportszervezeti státusszal is rendelkeznek, valamint régiós alközpontként segítik a magyar kosárlabda utánpótlást. Mindezt teszik 28 csapattal – 17 versenyző és 11 előkészítő csoporttal –, és közel 500 sportolóval.
Cél, hogy ezen az úton haladva további sikereket érhessenek el együtt. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg nyitóbeszédében dr. Salacz László is. Az országgyűlési képviselő a közösség erejére hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy Kecskeméten egy fiatal kosaras gyerekkorától kezdve egészen felnőtt pályafutásáig a támogató közegnek köszönhetően megtalálhatja számításait.
Díjazták a kecskeméti Kosárlabda Akadémia legjobbjait
A beszédeket követően szokás szerint díjazásra kerültek a tavalyi idény legjobb csapatai. A fiúknál az U19-es junior csapat és az U12-es Jimmy gyermek csapat részesült külön díjazásban. Előbbi 4. helyen zárt az országos döntőn, míg utóbbi országos 8. lett, valamint megnyerte a 6 Város Tornáját.
A leányoknál az U13 B csapat, illetve az U12-es Csillagok kaptak vastapsot. A nagyobban az országos bajnokság 12. helyét kaparintották meg, míg a kisebbek a keleti régió legjobb csapataként végül az országos döntőben 8. helyezettek lettek.
Ahogyan az a kosárlabdás eseményeken lenni szokott, a legjobb ötöst, azaz az All Starokat is megválasztották.
A lányoknál
- Balla Bodza Maja (U11),
- Kőtörő Réka (U12),
- Fekete Róza (U13),
- Pelikán Vanessza (U14)
- és Kállai Boglárka (U16) lett a legjobb.
A fiúknál
- Lédeczi Bercel (U11),
- Kállai Dániel (U12),
- Brassai Hunor (U14),
- Hajkó Bálint (U16)
- és Kerli Ádám (U19) részesült elismerésben a tavalyi szezonban nyújtott teljesítménye alapján.
Az Év Munkatársát is díjazták. Ezt a rangos címet a következő szezonban Fekete Imre viselheti, aki a kecskeméti Kosárlabda Akadémia megalapítása óta az edzői gárda oszlopos tagja, az U12-es Jimmy csapat névadója – humorával és a kosárlabda iránti elhivatottságával sokak egyik kedvence az Akadémián.
Az Akadémián folyó munka lényege – irány a felnőtt sport
Egy utánpótlásképző központ fő célkitűzése nem is lehet más, mint nevelni a jövő generációját, és felkészíteni a játékosokat a felnőtt sportra. Ez a fő cél Kecskeméten is, ennek jegyében hatalmas öröm és a kecskeméti edzők elismerése, hogy ismét több játékos kötelezte el magát a helyi felnőtt csapatoknál. A női Kecskeméti KC csapatával Juhász Zoé, a férfi Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét együttesével pedig Kertli Ádám és Szemerédi Levente írta alá élete első profi szerződését. Ők jelképesen átadták mezüket utódaiknak.
Az esemény zárásaként következett az akadémiai eskütétel, amelyben minden sportoló megfogadta, hogy tudása legjavát nyújtva, a sportszerűség és a tisztelet szellemiségével fogja végig edzeni és küzdeni az előttünk álló szezont. Ezt követte az ünnepélyes labdafeldobás, majd kezdődhetett is a játék. Az Akadémia mindhárom pályáját ellepték a fiatalok, így zárva az évnyitót örömteli kosarazással.