Karahodzsics Kemal a 14. idényét kezdi már meg
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét hétvégén Sopronban vett részt a Krasznai Kupán, pénteken pedig már hazai főpróbát tarta a közelgő bajnoki rajt előtt. A hírös városiak először léphetnek pályára teljes kerettel. Ki kell emelni Karahodzsics Kemal nevét, aki 14. idényét kezdi a klubnál.
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét hétvégén igen rossz kezdés után maradt alul Sopronban, ahol a házigazda már az első negyedben lehengerlő játékkal kezdett, majd 83–56-ra megnyerte a meccset a torna nyitányán. A szlovén GGD Sencur ellen zárt aztán a Kecskemét, mely az első félidőben rendes rotációval kitűnően játszott, fordulás után viszont a fiatalok már kevésbé tudták tartani a lépést, így 49–84-re kikapott a KTE. Karahodzsics Kemal elmondta, nagy előnyük lehet ugyanakkor, hogy a keret keveset változott.
– A csapat java ugyanaz maradt, mint tavaly, és ez nagyon hasznos a felkészülési időszakban – nyilatkozta Karahodzsics. – Nem kell annyi időt töltenünk azzal, hogy megismerjük egymást a pályán és azon kívül is, és ez sok mindent megkönnyít. Ettől függetlenül mindannyian nagyon keményen dolgozunk azon, hogy jó csapatot alkossunk, erős legyen a kohézió. Az edzések és a felkészülési mérkőzések során is látható volt a fejlődés, ahogy haladunk előre az időben a bajnoki rajt felé. Őszintén mondhatom, hogy az edzőink és mi is nagyon komolyan vettük a felkészülési időszakot, és mindannyian abban bízunk, hogy ez a sok munka megtérül majd. A fiatal játékosainknak lehetőségük volt bebizonyítani, hogy megérdemlik a helyüket az első csapatnál. Tapasztaltabb és idősebb kosarasként határozottan látom rajtuk a fejlődést. Természetesen keményen kell még továbbra is dolgozniuk, és következetesnek kell maradniuk. Ebben mi, rutinos játékosok is segítjük őket az edzéseken. Biztos vagyok benne, hogy eljön az az idő, mikor tétmeccsen is bemutatkozhatnak majd – tette hozzá a veterán játékos.
Karahodzsics Kemal izgatott
Karahodzsics a 14. idényét kezdi már Kecskeméten, ami sokat jelent számára és izgatottan várja a rajtot.
– Örülök és izgatott vagyok, hogy elkezdhetem a 14. szezonomat a KTE kötelékében. Nagyon remélem, hogy segíthetek a csapatomnak elérni az új szezonra kitűzött célokat. Személy szerint szeretem a stabilitást és a nyugalmat, és Kecskemét ezt biztosítja nekem és családomnak. Megtiszteltetés számomra, hogy a vezetőség számít rám idén is. Mindent megteszek majd a klubért, hogy rászolgáljak erre a hosszú évek óta tartó kölcsönös és nem mindennapi bizalomra – mondta Karahodzsics.
A Kecskemét pénteken 18 órakor utolsó edzőmeccsét vívja, a Messzi István Sportcsarnokban a PVSK lesz az ellenfél. Karahodzsics kiemelte, hogy most lesz az első olyan alkalom a munka során, amikor teljes kerettel készülhetnek, hiszen Ilari Seppala is visszatér az Európa-bajnokságról, ahol a finn válogatottal a negyedik helyen végzett.
– Már találkoztunk egyszer velük, akkor az ő pályájukon sikerült győzni. Hasznos volt az a meccs, és a pénteki is biztosan az lesz, hiszen éles szituációkban tudjuk tesztelni magunkat. Továbbá most lesz az első olyan alkalom, hogy a teljes keretünk ott lesz együtt. Szurkolóinkra feltétlenül számítunk. Bízom benne, hogy minél többen eljönnek minket megnézni, és jó hangulatot teremtenek a csarnokban – zárta gondolatait Karahodzsics.
A Kecskemét Zalaegerszegen kezdi majd az alapszakasz küzdelmeit, a mérkőzés szeptember 27-én (szombaton) 18 órakor kezdődik.
