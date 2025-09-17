Karahodzsics Kemal a 14. idényét kezdi már meg

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét hétvégén igen rossz kezdés után maradt alul Sopronban, ahol a házigazda már az első negyedben lehengerlő játékkal kezdett, majd 83–56-ra megnyerte a meccset a torna nyitányán. A szlovén GGD Sencur ellen zárt aztán a Kecskemét, mely az első félidőben rendes rotációval kitűnően játszott, fordulás után viszont a fiatalok már kevésbé tudták tartani a lépést, így 49–84-re kikapott a KTE. Karahodzsics Kemal elmondta, nagy előnyük lehet ugyanakkor, hogy a keret keveset változott.

Karahodzsics Kemal régi motorosnak számít már

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

– A csapat java ugyanaz maradt, mint tavaly, és ez nagyon hasznos a felkészülési időszakban – nyilatkozta Karahodzsics. – Nem kell annyi időt töltenünk azzal, hogy megismerjük egymást a pályán és azon kívül is, és ez sok mindent megkönnyít. Ettől függetlenül mindannyian nagyon keményen dolgozunk azon, hogy jó csapatot alkossunk, erős legyen a kohézió. Az edzések és a felkészülési mérkőzések során is látható volt a fejlődés, ahogy haladunk előre az időben a bajnoki rajt felé. Őszintén mondhatom, hogy az edzőink és mi is nagyon komolyan vettük a felkészülési időszakot, és mindannyian abban bízunk, hogy ez a sok munka megtérül majd. A fiatal játékosainknak lehetőségük volt bebizonyítani, hogy megérdemlik a helyüket az első csapatnál. Tapasztaltabb és idősebb kosarasként határozottan látom rajtuk a fejlődést. Természetesen keményen kell még továbbra is dolgozniuk, és következetesnek kell maradniuk. Ebben mi, rutinos játékosok is segítjük őket az edzéseken. Biztos vagyok benne, hogy eljön az az idő, mikor tétmeccsen is bemutatkozhatnak majd – tette hozzá a veterán játékos.

Karahodzsics Kemal izgatott

Karahodzsics a 14. idényét kezdi már Kecskeméten, ami sokat jelent számára és izgatottan várja a rajtot.

– Örülök és izgatott vagyok, hogy elkezdhetem a 14. szezonomat a KTE kötelékében. Nagyon remélem, hogy segíthetek a csapatomnak elérni az új szezonra kitűzött célokat. Személy szerint szeretem a stabilitást és a nyugalmat, és Kecskemét ezt biztosítja nekem és családomnak. Megtiszteltetés számomra, hogy a vezetőség számít rám idén is. Mindent megteszek majd a klubért, hogy rászolgáljak erre a hosszú évek óta tartó kölcsönös és nem mindennapi bizalomra – mondta Karahodzsics.