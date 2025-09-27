szeptember 27., szombat

Díjat kapott Karagics Mátyás, a kecskeméti röplabda ikonja

Karagics Mátyás, a kecskeméti röplabda meghatározó alakja kapta az Év Testnevelőtanár-edzője díjat. A Magyar Edzők Napja alkalmából ismerte el Karagics Mátyás életművét a Magyar Edzők Társasága.

Vincze Miklós

Szeptember 25-én, a Magyar Edzők Napján a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen adták át az edzői szakma legnagyobb hazai elismeréseit. A díjazottak között több sportág edzői is szerepeltek: vízilabda, sportlövészet, atlétika, labdarúgás, kajak-kenu, öttusa, úszás, torna és tenisz is képviseltette magát. A röplabda pedig éppen a kecskeméti Karagics Mátyásnak köszönhetően került az idén a díjazott sportágak közé, aki az Év Testnevelőtanár-edzője díjat vehette át.

Díjat kapott Karagics Mátyás
Díjat kapott Karagics Mátyás (középen), a kecskeméti röplabda ikonja
Forrás: hunvolley.hu / Archív-felvétel

Karagics Mátyás is elismerésben részesült

Karagics Mátyás több mint négy évtizede meghatározó szereplője a sportágnak: tanárként, edzőként és korábban játékosként is maradandót alkotott. Pályafutása során 21 aranyéremhez vezette csapatait, volt magyar bajnok és kupagyőztes edző, az utánpótlásban pedig hosszú évek óta a türelmes, egyéni képzést előtérbe helyező munkájáról ismert.

Az idei díj méltó elismerése annak az életműnek, amely generációk számára tette szerethetővé és követendő példává a röplabdát Kecskeméten és azon túl is.

