1 órája
Díjat kapott Karagics Mátyás, a kecskeméti röplabda ikonja
Karagics Mátyás, a kecskeméti röplabda meghatározó alakja kapta az Év Testnevelőtanár-edzője díjat. A Magyar Edzők Napja alkalmából ismerte el Karagics Mátyás életművét a Magyar Edzők Társasága.
Szeptember 25-én, a Magyar Edzők Napján a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen adták át az edzői szakma legnagyobb hazai elismeréseit. A díjazottak között több sportág edzői is szerepeltek: vízilabda, sportlövészet, atlétika, labdarúgás, kajak-kenu, öttusa, úszás, torna és tenisz is képviseltette magát. A röplabda pedig éppen a kecskeméti Karagics Mátyásnak köszönhetően került az idén a díjazott sportágak közé, aki az Év Testnevelőtanár-edzője díjat vehette át.
Karagics Mátyás is elismerésben részesült
Karagics Mátyás több mint négy évtizede meghatározó szereplője a sportágnak: tanárként, edzőként és korábban játékosként is maradandót alkotott. Pályafutása során 21 aranyéremhez vezette csapatait, volt magyar bajnok és kupagyőztes edző, az utánpótlásban pedig hosszú évek óta a türelmes, egyéni képzést előtérbe helyező munkájáról ismert.
Az idei díj méltó elismerése annak az életműnek, amely generációk számára tette szerethetővé és követendő példává a röplabdát Kecskeméten és azon túl is.
