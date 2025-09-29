Hetet rúgott a Kalocsa a Kiskőrösnek

Hetek óta jó formában játszik a Kalocsa, Vaskó József csapata ezt ezen a hétvégén is igazolta hazai pályán, a Kiskőrös vendéglátójaként a vármegyei első osztályú bajnokságban. Polyák Kristóf, Farkas Zalán és Horváth Máté góljaival már az első játékrészben 3-0-ás vezetésre tettek szert a hazaiak. A második játékrészben tovább folyt a gólgyártás, a hazai Répási Péter harminc perc alatt mesterhármast szerzett, és Sárközi János is betalált, így alakult ki a 7-0-ás végeredmény. A Kalocsa ezzel a győzelemmel a tabellán föllépett a 2. helyre.

A kalocsai Répási Péter (fekete mezben) mesterhármast szerzett

Fotó: Szentirmay Tamás

A Kecel FC a Kunbaját látta vendégül. Ezen a találkozón mindössze egy gól született, és azt Milikic Aleksandar szerezte a 15. percben. A Kunbaja ezzel a találattal mind a három pontot elvitte, és föllépett a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.

A vármegye I. állása: győzött a Kalocsa és a Kunbaja is

1. SC HÍRÖS-ÉP 6 5 0 1 15-7 15

2. KALOCSA 6 4 2 0 19-6 14

3. KUNBAJA 6 4 1 1 15-6 13

4. TISZAKÉCSKE II. 6 4 1 1 11-8 13

5. HARTA 6 4 0 2 22-10 12

6. LAJOSMIZSE 6 4 0 2 14-12 12

7. BAJA 6 3 2 1 16-9 11

8. KTE II. 6 3 2 1 11-8 11

9. JÁNOSHALMA 6 3 1 2 16-9 10

10. SOLTVADKERT 6 2 2 2 13-8 8

11. CSÓLYOSPÁLOS 6 2 0 4 9-23 6

12. KECSKEMÉTI LC 6 1 0 5 9-13 3

13. KISKUNFÉLEGYHÁZA 6 1 0 5 5-17 3

14. KECEL 6 0 2 4 3-12 2

15. KISKŐRÖS 6 0 2 4 3-20 2

16. BÁCSALMÁS 6 0 1 5 3-16 1