Rangadót nyert, feljött a 2. helyre a Kalocsa

A három kör után a 3. helyen álló Kalocsa a 2. Jánoshalmát fogadta. A mérkőzés végeredménye már az első félidő végére kialakult. Farkas Zalán szerezte meg a hazai csapatnak a vezetést. Markó Renátó a 31. percben megduplázta az előnyt, Papp Dominik a 45. percbe szépített. A második játékrészben érintetlenül maradtak a hálók, így 2–1-re győzött a Kalocsa.

Megszerezte az első pontját a Kecel, a Kecskeméti TE második csapatának a vendéglátójaként. Szabó Zsolt szerezte meg a vezetést a hazai csapat számára a 14. percben, Horváth András a 64. percben egyenlített. Több gól nem esett, így 1–1-re végződött a találkozó.

Nagy meccs kerekedett a Baja és a Kunbaja rangadójából. A vezetést a hazaiak szerezték meg a 3. percben, Varga Stefano révén, a Kunbaja a 26. percre fordított Vukoicic Nenad és Milikic Aleksandar találataival. Masalusic Nikola öngólt vétett, így még az első félidőben egyenlített a Baja. Vukoicic Nenad a 49. percben megszerezte saját maga második, a csapata harmadik gólját. Bajnok Noel a 80. percben egyenlített. Már-már úgy festett, hogy a felek megosztoznak a pontokon, Milic Nenad azonban a 93. percben megszerezte a Kunbaja győztes gólját.

Eredmények:

Anda Kalocsa FC-Jánoshalmi SE 2-1,

Kecel FC-Kecskeméti TE II. 1-1,

Bajai LC-Kunbajai SE 3-4.

A vármegye I. állása:

1. SC HÍRÖS-ÉP 4 4 0 0 11-3 12

2. KALOCSA 4 3 1 0 12-6 10

3. TISZAKÉCSKE II. 4 3 1 0 6-3 10

4. HARTA 4 3 0 1 16-6 9

5. JÁNOSHALMA 4 2 1 1 12-5 7

6. SOLTVADKERT 4 2 1 1 11-5 7

7. KUNBAJA 4 2 1 1 11-6 7

8. KECSKEMÉTI TE II. 4 2 1 1 7-6 7

9. LAJOSMIZSE 4 2 0 2 9-10 6

10. BAJAI LC 4 1 2 1 9-7 5

11. KECSKEMÉTI LC 4 1 0 3 7-6 3

12. KISKUNFÉLEGYHÁZA 4 1 0 3 4-9 3

13. CSÓLYOSPÁLOS 4 1 0 3 6-19 3

14. KECEL 4 0 1 3 2-10 1

15. KISKŐRÖS 4 0 1 3 2-12 1

16. BÁCSALMÁS 4 0 0 4 1-13 0