1 órája
Rangadót nyert, feljött a 2. helyre a Kalocsa
A hétvégén a 4. fordulót rendezték meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. Ebben a körben három találkozó maradt vasárnapra. A Kalocsa megnyerte a dobogósok rangadóját a Jánoshalma vendéglátójaként.
A három kör után a 3. helyen álló Kalocsa a 2. Jánoshalmát fogadta. A mérkőzés végeredménye már az első félidő végére kialakult. Farkas Zalán szerezte meg a hazai csapatnak a vezetést. Markó Renátó a 31. percben megduplázta az előnyt, Papp Dominik a 45. percbe szépített. A második játékrészben érintetlenül maradtak a hálók, így 2–1-re győzött a Kalocsa.
Megszerezte az első pontját a Kecel, a Kecskeméti TE második csapatának a vendéglátójaként. Szabó Zsolt szerezte meg a vezetést a hazai csapat számára a 14. percben, Horváth András a 64. percben egyenlített. Több gól nem esett, így 1–1-re végződött a találkozó.
Nagy meccs kerekedett a Baja és a Kunbaja rangadójából. A vezetést a hazaiak szerezték meg a 3. percben, Varga Stefano révén, a Kunbaja a 26. percre fordított Vukoicic Nenad és Milikic Aleksandar találataival. Masalusic Nikola öngólt vétett, így még az első félidőben egyenlített a Baja. Vukoicic Nenad a 49. percben megszerezte saját maga második, a csapata harmadik gólját. Bajnok Noel a 80. percben egyenlített. Már-már úgy festett, hogy a felek megosztoznak a pontokon, Milic Nenad azonban a 93. percben megszerezte a Kunbaja győztes gólját.
Eredmények:
Anda Kalocsa FC-Jánoshalmi SE 2-1,
Kecel FC-Kecskeméti TE II. 1-1,
Bajai LC-Kunbajai SE 3-4.
A vármegye I. állása:
1. SC HÍRÖS-ÉP 4 4 0 0 11-3 12
2. KALOCSA 4 3 1 0 12-6 10
3. TISZAKÉCSKE II. 4 3 1 0 6-3 10
4. HARTA 4 3 0 1 16-6 9
5. JÁNOSHALMA 4 2 1 1 12-5 7
6. SOLTVADKERT 4 2 1 1 11-5 7
7. KUNBAJA 4 2 1 1 11-6 7
8. KECSKEMÉTI TE II. 4 2 1 1 7-6 7
9. LAJOSMIZSE 4 2 0 2 9-10 6
10. BAJAI LC 4 1 2 1 9-7 5
11. KECSKEMÉTI LC 4 1 0 3 7-6 3
12. KISKUNFÉLEGYHÁZA 4 1 0 3 4-9 3
13. CSÓLYOSPÁLOS 4 1 0 3 6-19 3
14. KECEL 4 0 1 3 2-10 1
15. KISKŐRÖS 4 0 1 3 2-12 1
16. BÁCSALMÁS 4 0 0 4 1-13 0