Ultrafutás

Kádár Kitti teljesítette a Spartathlont

Kádár Kitti, a kiskunfélegyházi futónő, az Esztergomi Futóművek versenyzője sikeresen teljesítette a Spartathlont, a világ egyik legkeményebb ultrafutóversenyét.

Vincze Miklós

A 246 kilométeres viadalt Athén és Spárta között rendezik meg, szigorú szintidők mellett, embert próbáló körülmények között. A cél, a spártai Leónidasz király szobra előtt, idén Kádár Kitti számára is különleges pillanatot jelentett: célba ért, és megérinthette a legendás emlékművet. Bács-Kiskun vármegyéből tavaly Kazai István, kecskeméti futó teljesítette a Spartathlont, most pedig Kitti révén ismét büszkélkedhet a megye egy célba érő versenyzővel.

Kádár Kitti teljesítette a Sparthatlont,
Kádár Kitti szombat délután, a Pelloponnészoszi-szoros fölött. 
Fotó: Pölz Anita / Forrás: Spartathlon Magyar Csapat

Kádár Kitti már több külföldi viadalon megfordult

Kitti Magyarországon már szinte minden ultra versenyen indult, de külföldön is több viadalon megfordult, például a francia Alpokban. A francia Ultr’Ardeche versenyen – ahol a táv 223,7 kilométer – gyakorlatilag már hazajáró vendég. Egyik védjegye a mosolya: igazán nehéz, embert próbáló helyzetekben, akár 200 kilométer fölött is, aligha lehet róla olyan fotót készíteni, amin ne mosolyogna.

A futó bakancslistájáról – vagy stílszerűen a „futócipő-listáról” – eddig csak a Spartathlon hiányzott. Idén azonban Kitti, a 25 fős magyar csapat tagjaként, hűséges kísérőjével, Kozma Zsolttal segítőként a háttérben végre kipipálhatta a hiányt.

Spartathlon magyar csapata,
A Spartathlon 2025-ön induló magyar csapat
Fotó: Pölz Anita / Forrás: Spartathlon Magyar Csapat

Helyi idő szerint szombat reggel hat órakor rajtolt el – nem csak ő, hanem a teljes mezőny – és vasárnap délután 15 óra 23 perckor ért a célba, az ideje 33 óra 23 perc.

Kádár Kitti a 40. ellenőrző ponton, szombat este 11 óra tájban
Kádár Kitti a 40. ellenőrző ponton, szombat este 11 óra tájban
Fotó: Pölz Anita / Forrás: Spartathlon Magyar Csapat

Mi a különbség a maraton és a Spartathlon között?

Hát először is nagyjából kétszáz kilométer, a Spartathlon javára. A maratoni futás a modern olimpiai játékok sztárja, a Spartathlon viszont az ultrafutás olimpiája. A maratoni futás (42,195 km) és a Spartathlon (246 km) két külön ókori történethez kapcsolódik. 

A maraton legendája szerint Kr. e. 490-ben egy futár Marathónból Athénba vitte a győzelmi hírt a perzsák felett – ez a kb. 40 kilométeres út lett a modern maratoni táv alapja.

A Spartathlon útvonala
A Spartathlon útvonala

A Spartathlon viszont Hérodotosz leírását idézi: ugyanebben az évben egy futárt küldtek Athénból Spártába segítséget kérni – a Philippeidész által megtett út hossza a modern kori rekonstrukció alapján 246 kilométer.

Míg a maraton világszerte ismert, a Spartathlon az ultrafutás igazi legendája, ahol minden lépés a történelmet és a fizikai határokat egyszerre idézi.

