1 órája
Budapest Maraton: kecskeméti sportoló tolja végig mozgássérült barátját a 42 kilométeren
Egyedülálló vállalásra készül Boronkay Péter paratriatlonista és barátja a 40. Budapest Maratonon. A jótékonysági futás célja, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeire, valamint támogatást gyűjtsön kecskeméti intézmények számára.
Október 12-én Kecskemétről is érkezik egy különleges csapat a Budapest Maratonra: Boronkay Péter egy speciális futószékben tolja végig mozgássérült barátját, Nagy Andrást a jótékonysági futáson. A kezdeményezés mögött a Modern Gondoskodás Alapítvány is ott áll, amelynek alapítója, Héjja János hangsúlyozta: a cél nemcsak a sportteljesítmény, hanem a fogyatékkal élők támogatása és a közösség összefogásának erősítése.
Egy maraton, két barát és egy nagy álom
Boronkay Péter paratriatlonista és fogyatékosságügyi tanácsadó, valamint régi barátja, Nagy András közösen vágnak neki a távnak. Péter speciális futószékben tolja majd Andrást a 42 kilométer alatt – ezzel lehetőséget adva neki arra, hogy átélje a célba érkezés felejthetetlen élményét.
Jótékonysági futás a kecskeméti intézményekért
A Modern Gondoskodás Alapítvány és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága közös akciójának bevételéből a Mosoly-sziget és a Csodabogár nappali intézmény ellátottjainak szabadidős és sportprogramjait támogatják. A szervezők hosszabb távú célja egy saját futószék beszerzése, hogy más családok és fogyatékkal élő gyerekek is átélhessék a közös sport örömét.
Az alapítvány célja a közösség támogatása
Héjja János, a Modern Gondoskodás Alapítvány alapítója hangsúlyozta: bár az alapítvány fiatal, már több sikeres projektet valósítottak meg, de a segítő kezekre mindig szükség van. Céljuk, hogy a felajánlások átlátható módon, közvetlenül jussanak el azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az alapítvány szeretné minél szélesebb körben bemutatni tevékenységét, és lehetőséget adni mindenkinek, aki szívesen támogatna közösségi vagy szociális projekteket.
A maraton hétvégéjén szombaton egy rövidebb, 500 méteres tiszteletfutást is szerveznek, ahol a közösség tagjai együtt mutathatják ki támogatásukat.
Felkészülés kemény edzésekkel
A kihívásra már hónapok óta készül Péter: heti több tucat kilométert fut Andrással közösen, hogy testileg és lelkileg is készen álljanak a nagy napra. Az edzések nemcsak a maraton teljesítésére szolgálnak, hanem példát mutatnak arról, hogy a sportban nincsenek leküzdhetetlen akadályok.
Figyelemfelhívás és közösségépítés
A kezdeményezés célja túlmutat az anyagi támogatáson. A szervezők szeretnék felkapcsolni a „lámpát” az emberek fejében: a fogyatékkal élők mindennapjai nem problémák halmaza, hanem részei ugyanannak a közösségnek, ahol egymásra figyelve mindenki értéket teremt.
További részletekért hallgassák meg a podcastbeszélgetést:
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Baon podcast
- Krízisből kiteljesedés: hogyan fordíthatjuk javunkra a traumát?
- Kiderült, mikor kezdődhet el a régóta várt felújítás a kecskeméti Kiskörúton
- Ránk rúgta az ajtót az ősz, de még tartogathat meglepetést az időjárás
- Hamarosan átadják a régió egyik legjobb játszóterét, zajlanak a munkálatok
- Két nap az autómentesség jegyében, idén is kerékpárosok lepik el a várost