Budapest Maraton: kecskeméti sportoló tolja végig mozgássérült barátját a 42 kilométeren

Október 12-én Kecskemétről is érkezik egy különleges csapat a Budapest Maratonra: Boronkay Péter egy speciális futószékben tolja végig mozgássérült barátját, Nagy Andrást a jótékonysági futáson. A kezdeményezés mögött a Modern Gondoskodás Alapítvány is ott áll, amelynek alapítója, Héjja János hangsúlyozta: a cél nemcsak a sportteljesítmény, hanem a fogyatékkal élők támogatása és a közösség összefogásának erősítése.

Boronkay Péter paratriatlonista, és Héjja János, a Modern Gondoskodás Alapítvány alapítója beszéltek a jótékonysági futás részleteiről

Fotó: Rádió 1 Gong

Egy maraton, két barát és egy nagy álom

Boronkay Péter paratriatlonista és fogyatékosságügyi tanácsadó, valamint régi barátja, Nagy András közösen vágnak neki a távnak. Péter speciális futószékben tolja majd Andrást a 42 kilométer alatt – ezzel lehetőséget adva neki arra, hogy átélje a célba érkezés felejthetetlen élményét.

Jótékonysági futás a kecskeméti intézményekért

A Modern Gondoskodás Alapítvány és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága közös akciójának bevételéből a Mosoly-sziget és a Csodabogár nappali intézmény ellátottjainak szabadidős és sportprogramjait támogatják. A szervezők hosszabb távú célja egy saját futószék beszerzése, hogy más családok és fogyatékkal élő gyerekek is átélhessék a közös sport örömét.

Az alapítvány célja a közösség támogatása

Héjja János, a Modern Gondoskodás Alapítvány alapítója hangsúlyozta: bár az alapítvány fiatal, már több sikeres projektet valósítottak meg, de a segítő kezekre mindig szükség van. Céljuk, hogy a felajánlások átlátható módon, közvetlenül jussanak el azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az alapítvány szeretné minél szélesebb körben bemutatni tevékenységét, és lehetőséget adni mindenkinek, aki szívesen támogatna közösségi vagy szociális projekteket.

A maraton hétvégéjén szombaton egy rövidebb, 500 méteres tiszteletfutást is szerveznek, ahol a közösség tagjai együtt mutathatják ki támogatásukat.

Felkészülés kemény edzésekkel

A kihívásra már hónapok óta készül Péter: heti több tucat kilométert fut Andrással közösen, hogy testileg és lelkileg is készen álljanak a nagy napra. Az edzések nemcsak a maraton teljesítésére szolgálnak, hanem példát mutatnak arról, hogy a sportban nincsenek leküzdhetetlen akadályok.