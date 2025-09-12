1 órája
Rangadót vív hétvégén a Jánoshalmi SE Kalocsán
Remekül kezdte a Jánoshalmi SE a vármegyei első osztályban a 2025/26-is idényt, a csapat két győzelemmel és egy döntetlennel hét pontot szerzett és a 2. helyen várja a folytatást. Sarok Attilát, a Jánoshalma technikai vezetőjét kérdeztük arról, hogy mennyire elégedettek, és hogy mire számítanak a hétvégi, Kalocsa elleni rangadón.
– Hét pontot szereztetek három meccsen, a kupában pedig már a 3. körben vagyok – igaz, a második fordulóban játék nélkül jutottatok tovább. Előre aláírtad volna azt, hogy szeptember 11-én ez legyen a helyzet?
– Igen. Szerencsére valóban nagyon jól kezdtük az idényt, már az idejét sem tudom, hogy mikor kezdtük ennyire jól. Szerencsére most egyelőre minden összejött. Azzal ugyanakkor tisztában vagyunk, hogy messze van még nemhogy a vége, de még a közepe is, tehát a srácoknak sem kell mondani, hogy maradnunk kell továbbra is két lábbal a földön.
– Három forduló után a második helyen álltok. Most aláírnád, hogy ez legyen a végeredmény? Hajlandó lennél akár a mostani éllovas SC Hírös-Épet bajnokká avatni, ha ti ezüstérmesek lesztek?)
– Aláírnám, de hiába nem sok ideje tart még, igazából volt már a mostaninál szebb pillanatfelvétel is a tabelláról a 2025/26-os idényben. A legjobban akkor tetszett a tabella, amikor a Kiskunfélegyházán aratott győzelmünk abban a tudatban térhettünk nyugovóra, hogy az első helyen álltunk. És ott is maradtunk egészen a fordulóból hátralévő, vasárnap lejátszott meccsek lefújásáig. Tehát érdekes a kérdés, de lehet ezt még fokozni, de ezúttal is azonnal hozzáteszem: hosszú még az út.
– Mekkora nálatok a keret?A hírek szerint máris van néhány sérülés. Hányan estek ki a keretből?
– Ez is azon tényezők egyike, amelyek szerénységre intenek minket. Tizenkilenc fővel vágtunk neki az idénynek, és máris van három sérültünk, akikről elképzelhető, hogy hónapokra kiestek. Busa Vajk a Baja elleni meccsen szenvedett keresztszalagszakadást, Körmöczi Dominiknak pedig a bokája sérült meg ugyanazona találkozón. Kiskunfélegyházán Karácsony Rajmund szenvedett komoly sérülést, fejsérülés miatt kórházba is került, neki is mindenképpen pihennie kell még néhány hónapot. És akkor aztán itt van még két játékos, akit maradék tizenhatba beleszámoltam ugyan, de még nem teljes értékűek. Suhajda Merlin, aki még műtét után lábadozik, illetve Busa Bence. Ő már vállalt játékperceket, de még ő sincs százszázalékos állapotban. Van tehát mire szerénynek lennünk, és van miért elszántnak lennünk.
– Nagy meccs következik a hétvégén, a Kalocsa vendégei lesztek. Presztízsmeccsé avanzsált ez a párosítás, bárhol is álljon ez a két csapat a tabellán. Mire számítasz?
– A legutóbb Kalocsán egy harcos meccsen 3-2-re kaptunk ki, először is jó lenne ezért visszavágni. Meggyőződésem, hogy a Kalocsának a tabellán három forduló után elfoglalt 3. helye nem csalóka, hiszen a nyáron nagyon sokat erősödött Vaskó József csapata. Biztos vagyok benne, hogy nagy meccs lesz a hétvégi. Az a filozófiánk, hogy mindenki ellen győzni akarunk, de én nem tagadom, hogy most a megújult Kalocsa ellen egy döntetlen esetén sem mennék világnak. Ismétlem, a győzelem a cél, de el tudok képzelni olyan forgatókönyvet, hogy az egy pontot is sikerként lehet elkönyvelni. Egy biztos, kilencven percen át mindenkinek százszázalékot kell nyújtani annak érdekében, hogy legyen esélyünk sikerre, illetve hogy emelt fővel jöhessünk majd le vasárnap a pályáról.
Az Anda Kalocsa FC-Jánoshalmi SE mérkőzést vasárnap vívják meg Kalocsán, 16 óra 30 perces kezdettel.
