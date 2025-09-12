– Hét pontot szereztetek három meccsen, a kupában pedig már a 3. körben vagyok – igaz, a második fordulóban játék nélkül jutottatok tovább. Előre aláírtad volna azt, hogy szeptember 11-én ez legyen a helyzet?

Rangadót vív hétvégén a Jánoshalmi SE Kalocsán

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

– Igen. Szerencsére valóban nagyon jól kezdtük az idényt, már az idejét sem tudom, hogy mikor kezdtük ennyire jól. Szerencsére most egyelőre minden összejött. Azzal ugyanakkor tisztában vagyunk, hogy messze van még nemhogy a vége, de még a közepe is, tehát a srácoknak sem kell mondani, hogy maradnunk kell továbbra is két lábbal a földön.

– Három forduló után a második helyen álltok. Most aláírnád, hogy ez legyen a végeredmény? Hajlandó lennél akár a mostani éllovas SC Hírös-Épet bajnokká avatni, ha ti ezüstérmesek lesztek?)

– Aláírnám, de hiába nem sok ideje tart még, igazából volt már a mostaninál szebb pillanatfelvétel is a tabelláról a 2025/26-os idényben. A legjobban akkor tetszett a tabella, amikor a Kiskunfélegyházán aratott győzelmünk abban a tudatban térhettünk nyugovóra, hogy az első helyen álltunk. És ott is maradtunk egészen a fordulóból hátralévő, vasárnap lejátszott meccsek lefújásáig. Tehát érdekes a kérdés, de lehet ezt még fokozni, de ezúttal is azonnal hozzáteszem: hosszú még az út.

– Mekkora nálatok a keret?A hírek szerint máris van néhány sérülés. Hányan estek ki a keretből?

– Ez is azon tényezők egyike, amelyek szerénységre intenek minket. Tizenkilenc fővel vágtunk neki az idénynek, és máris van három sérültünk, akikről elképzelhető, hogy hónapokra kiestek. Busa Vajk a Baja elleni meccsen szenvedett keresztszalagszakadást, Körmöczi Dominiknak pedig a bokája sérült meg ugyanazona találkozón. Kiskunfélegyházán Karácsony Rajmund szenvedett komoly sérülést, fejsérülés miatt kórházba is került, neki is mindenképpen pihennie kell még néhány hónapot. És akkor aztán itt van még két játékos, akit maradék tizenhatba beleszámoltam ugyan, de még nem teljes értékűek. Suhajda Merlin, aki még műtét után lábadozik, illetve Busa Bence. Ő már vállalt játékperceket, de még ő sincs százszázalékos állapotban. Van tehát mire szerénynek lennünk, és van miért elszántnak lennünk.