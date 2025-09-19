Új műfüves pályát avattak Jakabszálláson, Szabó Mihály nevét kapta az új létesítmény – fotók

A jakabszállási pályaavató érezhetően sok helyit mozgatott a korai kezdés ellenére is, idősek és gyerekek is szép számmal töltötték meg a lelátót. A sporttelepen új, kézilabda méretű, műfüves focipályát adtak át, mellyel gyakorlatilag minden korosztály sportolási lehetőségeit bővítették, nem egyedül a Jakabszállási KSE labdarúgói használhatják majd tehát.

Jakabszállási pályaavatót után el is nevezték a létesítményt

Fotó: Bús Csaba

Az eseményt Szabó Mihály, Jakabszállás nyugalmazott polgármestere, az MLSZ BKMI társadalmi elnöke nyitotta meg, aki visszaemlékezett a kezdetekre, illetve kiemelte, hogy nagy fejlődésen esik át folyamatosan a jakabszállási sportcentrumban. Megszólalt ezt követően Losonczy László, az MLSZ BKMI igazgatója is, aki röviden összefoglalta, hogy milyen beruházások valósultak meg Jakabszálláson, megközelítőleg száz millió forintos keretből. Megújult az öltöző, a vizes blokk, lelátó is került a pálya mellé, most pedig egy műfüves pályát is átadtak.

Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere üdvözölte a település nevében a pálya létrejöttét, hiszen a teljes település kihasználhatja előnyeit, egyben kiemelte azt is, megvannak a terveik a jövőre nézve is. Egy futópályára nagy igény lenne még a településen, emellett egy C típusú fedett sportparkot is létrehoznának.