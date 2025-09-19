szeptember 19., péntek

Beruházás

1 órája

Új műfüves pályát avattak Jakabszálláson, Szabó Mihály nevét kapta az új létesítmény – fotók

Új műfüves focipályát adtak át pénteken Bács-Kiskun vármegyében. A jakabszállási pályaavató emellett meglepetéseket is tartogatott, ugyanis a létesítmény új nevet is kapott.

Nyitray András

A jakabszállási pályaavató érezhetően sok helyit mozgatott a korai kezdés ellenére is, idősek és gyerekek is szép számmal töltötték meg a lelátót. A sporttelepen új, kézilabda méretű, műfüves focipályát adtak át, mellyel gyakorlatilag minden korosztály sportolási lehetőségeit bővítették, nem egyedül a Jakabszállási KSE labdarúgói használhatják majd tehát. 

a Jakabszállási pályaavatón gyerekek is voltak
Jakabszállási pályaavatót után el is nevezték a létesítményt
Fotó: Bús Csaba

Az eseményt Szabó Mihály, Jakabszállás nyugalmazott polgármestere, az MLSZ BKMI társadalmi elnöke nyitotta meg, aki visszaemlékezett a kezdetekre, illetve kiemelte, hogy nagy fejlődésen esik át folyamatosan a jakabszállási sportcentrumban. Megszólalt ezt követően Losonczy László, az MLSZ BKMI igazgatója is, aki röviden összefoglalta, hogy milyen beruházások valósultak meg Jakabszálláson, megközelítőleg száz millió forintos keretből. Megújult az öltöző, a vizes blokk, lelátó is került a pálya mellé, most pedig egy műfüves pályát is átadtak.

Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere üdvözölte a település nevében a pálya létrejöttét, hiszen a teljes település kihasználhatja előnyeit, egyben kiemelte azt is, megvannak a terveik a jövőre nézve is. Egy futópályára nagy igény lenne még a településen, emellett egy C típusú fedett sportparkot is létrehoznának.

A jakabszállási pályaavató

Fotók: Bús Csaba

A jakabszállási pályaavató meglepetést is tartogatott

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő is megtisztelte az eseményt részvételével, aki beszédében visszaemlékezett arra, hogy 2011 nyarán Szabó Mihály kitartó unszolására álmodták meg tulajdonképpen a falusi klubok támogatását is segítő TAO-rendszert. A kis klubok életben maradását, fejlődését is segítették ezzel, erősítve a helyi közösségeket. Lezsák Sándor egyben egy kitüntetést is átadott Szabó Mihálynak áldozatos munkájáért.

Az eseményt a műfüves pálya áldása, illetve szalagvágással történő átadása követte, de az igazi meglepetés csak ezután következett Szabó Mihály számára, hiszen fény derült arra is, hogy nevét fogja viselni a létesítmény. A programot a gyerekek játéka zárta a pályán, mely sok örömet okozhat a jövőben is a helyieknek.

 

 

