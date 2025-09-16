szeptember 16., kedd

Labdarúgás

1 órája

Északon menetel az Izsák és a Ladánybene

Címkék#vármegye III.#Izsáki Építő SE#labdarúgás

A hétvégén a 4. fordulót rendezték a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában. Már csak három hibátlan csapat maradt északon, a friss éllovas Izsák, a Ladánybene és a Pálmonostora.

Vincze Miklós

A vármegye III. északi csoportjában három kör után éllovas Pálmonostora ezen a hétvégén szabadnapos volt. Kihasználta a helyzetet az előzésre az Izsák és a Ladánybene. Az Izsák a tavalyi ezüstérmes Fülöpszállást fogadta és győzte le imponáló játékkal 4-1 arányban. Bár a vendégek szerezték meg a vezetést Gyarmati Ferenc révén, a hazai válasz csattanós volt. Prikidánovics Márk a 34. és az 52. perc között klasszikus mesternégyest szerzett, így alakult ki a 4-1-es végeredmény. Jól rajtolt a Tiszaug, de a menetelésnek a Ladánybene megálljt parancsolt. Ezen a találkozón is született egy klasszikus mesternégyes, ugyanis Faragó Bence négy találatával állt össze a 4-0-ás hazai győzelem. Idegenben tudott győzni a Helvécia, az SC Hírös-Ép II. és a Katonatelep. Jakabszállásról, Kiskunfélegyházáról és Kerekegyházáról vitték el mind a három pontot. Kilencgólos meccsen 5-4-re győzte le a Ballószög a Tiszaalpárt. A mérkőzés érdekessége, hogy a hazaiak az 56. percre letudták a gólszerzést, és akkor pontosan 5-0-ra vezettek. A vendégek az 59. és a 81. perc között szereztek négy gólt, de egyenlíteniük már nem sikerült. Megszerezte az első pontjait a Fülöpjakab. A Fülöpke a Szabadszállás csapatát győzte le 5-0 arányban.

a Fülöpjakab a Szabadszállás ellen mérkőzött,
A Fülöpjakab a Szabadszállás elleni mérkőzés előtt.
Forrás: Fülöpjakab

Eredmények: Jakabszállás-Helvécia 1-2, Vasutas SK-SC Hírös-Ép Egyesület II. 0-4, Ladánybenei LC-TMSE Tiszaug 4-0, Ballószögi FK-Tiszaalpári SE 5-4, Fülöpjakab SE-Szabadszállás VSE 5-0, Izsáki Építő SE-Fülöpszállási SE 4-1, Kerekegyházi SE II.-Katonatelepi SE 1-3.

Vármegye III., Északi csoport

1. IZSÁK 4 4 0 0 15-4 12

2. LADÁNYBENE 4 4 0 0 12-3 12

3. PÁLMONOSTORA 3 3 0 0 15-7 9

4. TISZAUG 4 3 0 1 11-9 9

5. TISZAALPÁR 4 2 1 1 21-11 7

6. KATONATELEP 4 2 0 2 11-11 6

7. VASUTAS SK 4 1 1 2 14-11 4

8. SC HÍRÖS-ÉP II. 3 1 1 1 5-3 4

9. BALLÓSZÖG 4 1 1 2 10-14 4

10. SZABADSZÁLLÁS 4 1 1 2 6-11 4

11. HELVÉCIA 4 1 1 2 6-17 4

12. FÜLÖPJAKAB 4 1 0 3 11-18 3

13. FÜLÖPSZÁLLÁS 3 0 1 2 6-10 1

14. KEREKEGYHÁZA II. 4 0 1 3 7-13 1

15. JAKABSZÁLLÁS 3 0 0 3 4-12 0

 

