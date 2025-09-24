Ivkovic Stojan szerint még sok munka vár a Kecskemétre

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét egyik nehézsége volt a felkészülés alatt, hogy különböző okok miatt nem tudott sokat együtt lenni a teljes keret. Ilari Seppala és a frissen igazolt Bojan Tomasevic megjárták az Eb-t, ráadásul egészségügyi okok miatt légióst kellett cserélnie a klubnak, így Okko Jarvi is később érkezett. Ezzel együtt Ivkovic Stojan tudatosan akart sok percet adni a fiataloknak, és az mindenképpen előny lehet, hogy a magyar percek szabályozására már az előző idényben készült a Kecskemét.

Ivkovic Stojan szerint kiegyenlített a mezőny

Fotó: Bús Csaba

– Úgy zajlott a felkészülési periódusunk, hogy végig három magyar játékossal volt legalább a pályán nálunk – mondta Ivkovic. – Ez abból adódott, hogy két kiszemeltünk bekerült a kosárlabda Európa-bajnokságra utazó keretekbe. Ebből biztos vannak előnyeink és hátrányaink is. Az előnyök, hogy a magyar magunk rengeteg játékpercet kapott az edzőmeccseken. A hátrányokhoz sorolható, hogy Seppala és Tomasevic fáradtak, és fizikálisan sincsenek azon a szinten, ahol lenniük kéne. Én tudom pontosan, hogy milyen ez, hiszen a magyar válogatottal kétszer, Montenegróval egyszer voltam kontinensviadalon. Bojan Tomasevic és Ivkovic Milán jelenleg még kisebb-nagyobb problémákkal küszködnek. Az ő rendbetételük fontos lesz, hogy a második, vagy harmadik fordulóra már teljes legyen a keretünk. Seppala erőnlétén is kell még dolgoznunk – mondta Ivkovic Stojan a keret jelenlegi állapotáról.

Ivkovic Stojan szerint négy kiemelkedő csapat van

A Kecskemét szombaton 18 órakor Zalaegerszegen vívja első bajnokiját, majd október 3-án a Falco lesz az első hazai ellenfél. A mezőny kapcsán Ivkovic Stojan elmondta, négy csapatot tart kiemelkedőnek, a többieknek viszont azonos esélyei lehetnek a nyolc közé kerülésre. A szakmai igazgató a KTE kapcsán is elmondta korábban, hogy idén lehet esélyük bekerülni a rájátszásba.

– Papíron van négy csapat, amelyek kiemelkednek a mezőnyből: Szolnok, Paks, Alba és a Falco. Bármennyire is furcsán hangozhat, de a többiek számára az lehet a realitás, ha azt mondják, hogy maradjunk bent biztosan, de a nyolcba kerülés is lehetséges. Senki nem tudja most még megmondani szerintem, hogy mely két-három gárda közül kerül ki majd a kieső. Úgy vélem, hogy a 2025-26-os bajnokságban minden meccsen 50-50 százalék az esély a sikerre – zárta gondolatait a szakmai igazgató.