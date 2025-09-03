19 perce
Ivkovic Stojan a nyolcba kerülésre is lát esélyt
A Duna Aszfalt-DTKH online kérdezési lehetőséget biztosított szurkolóinak a felkészülés alatt, ezt követően pedig meg is válaszolta ezeket. Ivkovic Stojan néhány témában még türelmet kért, de konkrétumok is elhangoztak, akár a klub, akár a válogatott kapcsán a szakmai igazgatótól, egyben a nemzeti csapat korábbi szövetségi kapitányától.
Ivkovic Stojan természetesen a csapat összetétele kapcsán kapta meg a legtöbb kérdést, mely esetében még vannak kérdőjelek. Ilrai Seppala jelenleg az Eb-n szerepel, Okko Jarvi és Djuro Dautovic beépítése pedig még zajlik. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmaigazgatója elmondta, alighanem négy légióssal vágnak majd neki a szezonnak, Karahodzsics Kemal az új idénytől már magyarnak számít.
– Eddig Djuro Dautovic és Okko Jarvi érkezett a kerethez. Három fiatal játékos távozott tőlünk, ők vagy tanulmányaik miatt váltottak, vagy pedig sportkarrierjük miatt léptek az NB I B piros csoportba. A végleges keretünk már majdnem kialakult, és publikus lesz mindenki számára hamarosan. Aki járt a szurkolói ankéton júliusban, pontosan tudja azt, hogy mire törekedtünk, aki nem volt, annak még egy kicsit türelmesnek kell lennie. Van konkrét kiszemeltünk a 4-5-ös posztra. Jó ideig vártunk, hogy hogyan alakulnak az erőviszonyok, a játékoskeretek, és azt látjuk, hogy a többi csapat is négy külföldivel fog nekivágni a következő szezonnak, ezért szükséges lesz nekünk is negyedik légióst igazolni. A magyaroknak megvan a két fenntartott hely az új szövetségi szabály szerint. Ezeken a játékperceken Tóth, Wittmann, Kelenföldi, Ivkovic, Schöll, Körmendi és Karahodzsics fog osztozni. Vannak ígéretes, sokra hivatott akadémistáink, akik a felnőtt csapattal edzenek. Az elmúlt hetekben láthatták, hogy mennyit kell még fejlődniük a stabil A-csoportos szinthez, ezért kaptak eddig több lehetőséget a felkészülési meccseken. Közel, de mégis messze vannak, és ezt ők is látják. Ha a következő egy évben keményen dolgoznak, és folyamatosan jól teljesítenek a saját korosztályukban, akkor tud egy felnőtt edző számolni velük. Fontos év áll tehát a fiatalok előtt, hogy bizonyítsanak. Jó példa lehet nekik Wittmann Krisztián, aki az Alba ifiben és juniorban presztízst csinált abból, hogy a legjobb legyen minden meccsen. A klub minden segítséget megad nekik, többek között miattuk csatlakozott a szakmai stábhoz egy kosárlabdában dolgozó erőnléti specialista, Stefan Pajic, aki éveken át volt a magyar U20-as és a felnőtt válogatott erőnléti edzője, ő személyre szabott programmal dolgozik a fiatalokkal – mondta Ivkovic Stojan.
Walter Cabral leigazolása egészségügyi okok miatt végül meghiúsult, ennek okairól is beszélt a szakmai igazgató, aki elmondta, egy protokoll mentén haladnak mindig.
– Nem húzódtak el a vizsgálatok, minden az ilyenkor alkalmazandó protokollunk szerint működött. Legtöbbször május végén, június elején szoktunk megegyezni szóban a kiszemelt játékosokkal és menedzsereikkel. Amikor megérkezik, általában hétnapos tesztidőszakkal kezdődik a szerződés, ami csak akkor lép életbe, ha az orvosi és fizikai vizsgálatok eredménye megfelelő. Előtte nehéz ellenőrizni a játékos teljes fizikai állapotát. Az alapvizsgálatokkal kezdenek az orvosok (vérvétel, EKG, kardiológia stb.), majd jön két nap alatt négy edzés, amit szubmaximálisnak hívunk. Ez idő alatt a fizioterapeuták figyelik a játékost, hogyan reagál erre a fokozott terhelésre. Ha ekkor kiderül valamilyen probléma, akkor további vizsgálatok (pl. CT, MR) következnek. Az eredményeket az orvosi stáb elemzi és meghozza az objektív döntést arról, hogy melyik irányba kell elmozdulnia a szakmai stábnak. Cabral szerződése augusztus 15-e és 22-e között határozta meg a tesztidőszakot, és mi a határidő előtt jeleztük az egészségügyi problémát – mondta Ivkovic Stojan.
Ivkovic Stojan szerint a nyolcra is lehet esély
Ivkovic Stojan a fiatalok mellett a klub gazdasági lehetőségeit is érintette, ezzel összhangban építkeznek idén is, addig nyújtózkodnak, ameddig a takaró ér. Ugyanakkor azt is hozzátette, képesnek tartja a csapatot arra, hogy harcban legyen a nyolc közé kerülésért.
– Kvázi harmadik éve van együtt a csapat java, ami sokat jelent. Tudatosan építkezünk, nem a pénzköltésre alapozunk. Most sem vásároltunk magyar játékost, hanem saját közösségünket építettük. Szerintem ebben az évben van esélyünk nyolcba kerülni – mondta Ivkovic.
A korábbi szövetségi kapitány a válogatott kapcsán is kapott kérdést, miszerint mit gondol a nemzeti csapat szerepléséről, ez alól sem bújt ki.
– Szerintem az, hogy velem 12 év alatt 18-ból 14 meccset nyertünk három Európa-bajnoki selejtező körben, és ezeken hazai pályán nem kaptunk ki több mint tíz évig, nem kell, hogy összehasonlítási alap legyen. Az is egy szép időszak volt, és a mostani is az. Ahogy olvasom, „szebb és jobb kosárlabdát” igyekeznek építeni a szövetség vezetői és az edzőkollégák. Támogassuk őket ebben! Szerintem a kosárlabda jó kezekben van, nekem nem kell aggódni – tette hozzá a kérdezz-felelek során Ivkovic.
Horrorjelenet Bács-Kiskunban: autója után kötötte a kutyáját, majd tövig nyomta a gázt
Meglepő fordulat az Ázsia Expresszben: Curtis és felesége balesetet szenvedtek a szálláson – videó