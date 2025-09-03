Ivkovic Stojan a nyolcba kerülésre is lát esélyt

Ivkovic Stojan természetesen a csapat összetétele kapcsán kapta meg a legtöbb kérdést, mely esetében még vannak kérdőjelek. Ilrai Seppala jelenleg az Eb-n szerepel, Okko Jarvi és Djuro Dautovic beépítése pedig még zajlik. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmaigazgatója elmondta, alighanem négy légióssal vágnak majd neki a szezonnak, Karahodzsics Kemal az új idénytől már magyarnak számít.

Ivkovic Stojan a nyolcra is esélyesnek tartja a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét csapatát

Fotó: Bús Csaba

– Eddig Djuro Dautovic és Okko Jarvi érkezett a kerethez. Három fiatal játékos távozott tőlünk, ők vagy tanulmányaik miatt váltottak, vagy pedig sportkarrierjük miatt léptek az NB I B piros csoportba. A végleges keretünk már majdnem kialakult, és publikus lesz mindenki számára hamarosan. Aki járt a szurkolói ankéton júliusban, pontosan tudja azt, hogy mire törekedtünk, aki nem volt, annak még egy kicsit türelmesnek kell lennie. Van konkrét kiszemeltünk a 4-5-ös posztra. Jó ideig vártunk, hogy hogyan alakulnak az erőviszonyok, a játékoskeretek, és azt látjuk, hogy a többi csapat is négy külföldivel fog nekivágni a következő szezonnak, ezért szükséges lesz nekünk is negyedik légióst igazolni. A magyaroknak megvan a két fenntartott hely az új szövetségi szabály szerint. Ezeken a játékperceken Tóth, Wittmann, Kelenföldi, Ivkovic, Schöll, Körmendi és Karahodzsics fog osztozni. Vannak ígéretes, sokra hivatott akadémistáink, akik a felnőtt csapattal edzenek. Az elmúlt hetekben láthatták, hogy mennyit kell még fejlődniük a stabil A-csoportos szinthez, ezért kaptak eddig több lehetőséget a felkészülési meccseken. Közel, de mégis messze vannak, és ezt ők is látják. Ha a következő egy évben keményen dolgoznak, és folyamatosan jól teljesítenek a saját korosztályukban, akkor tud egy felnőtt edző számolni velük. Fontos év áll tehát a fiatalok előtt, hogy bizonyítsanak. Jó példa lehet nekik Wittmann Krisztián, aki az Alba ifiben és juniorban presztízst csinált abból, hogy a legjobb legyen minden meccsen. A klub minden segítséget megad nekik, többek között miattuk csatlakozott a szakmai stábhoz egy kosárlabdában dolgozó erőnléti specialista, Stefan Pajic, aki éveken át volt a magyar U20-as és a felnőtt válogatott erőnléti edzője, ő személyre szabott programmal dolgozik a fiatalokkal – mondta Ivkovic Stojan.