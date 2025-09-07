1 órája
A világ legjobbját is lenyomta Seppala és a finn válogatott az Eb-n
Földöntúli bravúrt ünnepelhetett a jelenleg is zajló kosárlabda Európa-bajnokságon Finnország. A csoportból továbbjutó északiak a torna egyik fő esélyesének tartott Szerbiával csaptak össze, ám hiába a világ legjobbja Nikola Jokic, beletört a szerbek bicskája a finnekbe. Ilari Seppala testközelből követhette a hihetetlen bravúrt, de nem játszott ezúttal.
A finn válogatott 92-86-ra nyert Szerbia ellen a férfi kosárlabda Európa-bajnokság szombat esti mérkőzésén, és bejutott a negyeddöntőbe. Fordulatos mérkőzést játszott a két csapat, az első negyedben a finnek tizenegy ponttal is vezettek, a szünetben viszont már néggyel a szerbek. A harmadik szakaszban Finnország megint felpörgött, visszavette a vezetést, kétpontos előnnyel (68-66) várta a hajrát, s végül hattal nyert. A mérkőzés legeredményesebb játékosa viszont - a torna hivatalos oldalának tájékoztatása szerint - a szerb Nikola Jokic volt 33 ponttal, de a finnek ugyancsak NBA-ben pallérozódó sztárja, Lauri Markkanen sem maradt le tőle sokkal 29 pontjával. A Kecskemét játékosa, a közelmúltban szerződést hosszabbító Ilari Seppala ezúttal nem került pályára, ugyanakkor történelmi finn siker részese lehetett, egyben tovább álmodhat honfitársaival akár már a négy közé jutásról is.
Ilari Seppala és a finn válogatott a franciákat is kaphatja
A finn válogatott a negyeddöntőben a vasárnapi Franciaország-Georgia mérkőzés továbbjutójával játszik majd.
Így ünnepeltek Seppaláék
Szörnyethalt a tömegbaleset áldozata, helyszíni felvételeinken jól látszik az ütközések ereje