szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

A világ legjobbját is lenyomta Seppala és a finn válogatott az Eb-n

Címkék#Ilari Seppala#Nikola Jokic#Szerbia#kosárlabda#Finnország

Földöntúli bravúrt ünnepelhetett a jelenleg is zajló kosárlabda Európa-bajnokságon Finnország. A csoportból továbbjutó északiak a torna egyik fő esélyesének tartott Szerbiával csaptak össze, ám hiába a világ legjobbja Nikola Jokic, beletört a szerbek bicskája a finnekbe. Ilari Seppala testközelből követhette a hihetetlen bravúrt, de nem játszott ezúttal.

Nyitray András

A finn válogatott 92-86-ra nyert Szerbia ellen a férfi kosárlabda Európa-bajnokság szombat esti mérkőzésén, és bejutott a negyeddöntőbe. Fordulatos mérkőzést játszott a két csapat, az első negyedben a finnek tizenegy ponttal is vezettek, a szünetben viszont már néggyel a szerbek. A harmadik szakaszban Finnország megint felpörgött, visszavette a vezetést, kétpontos előnnyel (68-66) várta a hajrát, s végül hattal nyert. A mérkőzés legeredményesebb játékosa viszont - a torna hivatalos oldalának tájékoztatása szerint - a szerb Nikola Jokic volt 33 ponttal, de a finnek ugyancsak NBA-ben pallérozódó sztárja, Lauri Markkanen sem maradt le tőle sokkal 29 pontjával. A Kecskemét játékosa, a közelmúltban szerződést hosszabbító Ilari Seppala ezúttal nem került pályára, ugyanakkor történelmi finn siker részese lehetett, egyben tovább álmodhat honfitársaival akár már a négy közé jutásról is. 

Ilari Seppala és a finn válogatott bravúrnak örülhetett
Ilari Seppala és a finn válogatott bravúrnak örülhetett
Fotó: FIBA

Ilari Seppala és a finn válogatott a franciákat is kaphatja

A finn válogatott a negyeddöntőben a vasárnapi Franciaország-Georgia mérkőzés továbbjutójával játszik majd. 

Így ünnepeltek Seppaláék

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu