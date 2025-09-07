A világ legjobbját is lenyomta Seppala és a finn válogatott az Eb-n

A finn válogatott 92-86-ra nyert Szerbia ellen a férfi kosárlabda Európa-bajnokság szombat esti mérkőzésén, és bejutott a negyeddöntőbe. Fordulatos mérkőzést játszott a két csapat, az első negyedben a finnek tizenegy ponttal is vezettek, a szünetben viszont már néggyel a szerbek. A harmadik szakaszban Finnország megint felpörgött, visszavette a vezetést, kétpontos előnnyel (68-66) várta a hajrát, s végül hattal nyert. A mérkőzés legeredményesebb játékosa viszont - a torna hivatalos oldalának tájékoztatása szerint - a szerb Nikola Jokic volt 33 ponttal, de a finnek ugyancsak NBA-ben pallérozódó sztárja, Lauri Markkanen sem maradt le tőle sokkal 29 pontjával. A Kecskemét játékosa, a közelmúltban szerződést hosszabbító Ilari Seppala ezúttal nem került pályára, ugyanakkor történelmi finn siker részese lehetett, egyben tovább álmodhat honfitársaival akár már a négy közé jutásról is.

Ilari Seppala és a finn válogatott bravúrnak örülhetett

Fotó: FIBA

Ilari Seppala és a finn válogatott a franciákat is kaphatja

A finn válogatott a negyeddöntőben a vasárnapi Franciaország-Georgia mérkőzés továbbjutójával játszik majd.

Így ünnepeltek Seppaláék