Kosárlabda

1 órája

A KTE finn játékosa elődöntős az Eb-n

Címkék#Georgia#Ilari Seppala#Lauri Markkanen#kosárlabda#Finnország

Tovább száguld a kosárlabda Európa-bajnokságon Finnország. Az északiak a negyeddöntőben Georgiával csaptak összes, s miután ismét nyertek, bejutottak a négy közé. Ilari Seppala, a Kecskemét játékosa ezúttal nem került pályára, a kispadon ült.

Nyitray András

Finnország 93-79-re legyőzte Georgiát a férfi kosárlabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében. A rigai mérkőzésen Mikael Jantunen 19, Lauri Markkanen 17, Edon Maxhuni 15 ponttal járult hozzá a sikerhez, Ilari Seppala nem került pályára. A túloldalon Alekszander Mamukelasvili 22, Duda Sanadze 19, Tornike Shengelia 18 pontot dobott. A finnek első alkalommal jutottak a legjobb négy közé a kontinenstornán, az eddigi legjobb eredményüket 1967-ban érték el, amikor házigazdaként a hatodik helyen végeztek.

Ilari Seppala és a finn válogatott történelmet írt
Fotó: FIBA

Ilari Seppala is történelmet írt

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játékosa, Ilari Seppala is tagja a finn keretnek, de a negyeddöntőben nem jutottak neki játékpercek. 

Finnország ellenfele Németország vagy Szlovénia lesz az elődöntőben, melyet pénteken rendeznek majd. 

 

