Visszatért a kecskemétiek Eb-hőse

Ilari Seppala tartalmas nyarat tudhat maga mögött, hiszen a finn válogatott tagjaként ott lehet a férfi kosárlabda Európa-bajnokságon, melynek egyik csoportját éppen Finnország rendezte meg házigazdaként. Seppala és a válogatott továbbjutott, majd mindenkit meglepve búcsúztatta a Nikola Jokic nevével fémjelzett Szerbiát, Georgia legyőzése után pedig már a négy között volt. A bravúr elmaradt, hiszen a később győztes németektől az elődöntőben, majd a bronzmeccsen a görögöktől kapott ki a gárda, de ezzel együtt is történelmet írtak a játékosok.

Ilari Seppala sok élménnyel gazdagodott

Forrás: fiba.com

– Mindig óriási megtiszteltetés és öröm a hazámat képviselni, és fantasztikus élmény volt telt házas arénában játszani a részben hazai rendezésű Eb-n. Egy profi sportoló szerintem nem is álmodhat többről – tekintett vissza Seppala. – Mindegyik mérkőzésnek megvolt a maga fontossága, de természetesen a Szerbia elleni győzelem, amit a legjobb 16 együttes között tudtunk elérni, az volt a legnagyobb dobásunk. Kevesen számoltak azzal a forgatókönyvvel, hogy mi jutunk tovább, de csapatként sikerült nyerni, és egészen az elődöntőig menni. Természetesen csalódást okozott a bronzmérkőzés elvesztése, de így is történelmet írtunk, ez a valaha volt legjobb eredmény a finn kosárlabda történetében. Boldog vagyok, hogy ennek részese lehettem.

Ilari Seppala már várja az idényt

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játékosa nyáron szerződést hosszabbított, a héten pedig visszatér, hogy már klubjára és a szezon rajtjára fókuszáljon.

– A KTE nagy érdeklődést mutatott irántam, nem is foglalkoztam más ajánlatokkal. Örülök, hogy visszatérhetek Kecskemétre, mert az előző szezonban is nagyon jól éreztem magam itt. Várom már, hogy újra együtt lehessek a csapattársaimmal. Amennyire tudtam, követtem az eseményeket. Láttam az eredményeket, az igazolásokat, és úgy gondolom, jó csapatunk lesz idén – tette hozzá Seppala, aki elmondta, a fő célja az, hogy előrébb végezzenek idén a bajnokságban.

A Kecskemét pénteken 18 órakor a PVSK-t fogadja a felkészülés utolsó edzőmeccsén.