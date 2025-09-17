szeptember 17., szerda

Kosárlabda

1 órája

Visszatért a kecskemétiek Eb-hőse

Címkék#Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét#Ilari Seppala#Kecskemét#eb#kosárlabda

Újra Kecskeméten a klub Eb-hőse. Történelmi sikert ért el Ilari Seppala a nyáron a finn válogatott tagjaként, az északiak az Európa-bajnokságon a 4. helyen végeztek, és ez az ország kosárlabda történetében az eddigi legjobb eredmény. Seppala csütörtökön már visszatér Kecskemétre, és már alig várja, hogy belevesse magát a munkába.

Nyitray András

Ilari Seppala tartalmas nyarat tudhat maga mögött, hiszen a finn válogatott tagjaként ott lehet a férfi kosárlabda Európa-bajnokságon, melynek egyik csoportját éppen Finnország rendezte meg házigazdaként. Seppala és a válogatott továbbjutott, majd mindenkit meglepve búcsúztatta a Nikola Jokic nevével fémjelzett Szerbiát, Georgia legyőzése után pedig már a négy között volt. A bravúr elmaradt, hiszen a később győztes németektől az elődöntőben, majd a bronzmeccsen a görögöktől kapott ki a gárda, de ezzel együtt is történelmet írtak a játékosok. 

Ilari Seppala a pályán kosarat dob
Ilari Seppala sok élménnyel gazdagodott
Forrás: fiba.com

– Mindig óriási megtiszteltetés és öröm a hazámat képviselni, és fantasztikus élmény volt telt házas arénában játszani a részben hazai rendezésű Eb-n. Egy profi sportoló szerintem nem is álmodhat többről – tekintett vissza Seppala. – Mindegyik mérkőzésnek megvolt a maga fontossága, de természetesen a Szerbia elleni győzelem, amit a legjobb 16 együttes között tudtunk elérni, az volt a legnagyobb dobásunk. Kevesen számoltak azzal a forgatókönyvvel, hogy mi jutunk tovább, de csapatként sikerült nyerni, és egészen az elődöntőig menni. Természetesen csalódást okozott a bronzmérkőzés elvesztése, de így is történelmet írtunk, ez a valaha volt legjobb eredmény a finn kosárlabda történetében. Boldog vagyok, hogy ennek részese lehettem.

Ilari Seppala már várja az idényt

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játékosa nyáron szerződést hosszabbított, a héten pedig visszatér, hogy már klubjára és a szezon rajtjára fókuszáljon. 

– A KTE nagy érdeklődést mutatott irántam, nem is foglalkoztam más ajánlatokkal. Örülök, hogy visszatérhetek Kecskemétre, mert az előző szezonban is nagyon jól éreztem magam itt. Várom már, hogy újra együtt lehessek a csapattársaimmal. Amennyire tudtam, követtem az eseményeket. Láttam az eredményeket, az igazolásokat, és úgy gondolom, jó csapatunk lesz idén – tette hozzá Seppala, aki elmondta, a fő célja az, hogy előrébb végezzenek idén a bajnokságban. 

A Kecskemét pénteken 18 órakor a PVSK-t fogadja a felkészülés utolsó edzőmeccsén. 

 

 

