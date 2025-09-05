Hosszabbított a KTE Eb-n szereplő játékosa

Az 1993-as születésű irányító 2024 őszén igazolt Kecskemétre, és gyorsan belopta magát a kosárlabda rajongók szívébe. Ilari Seppala 28 mérkőzésen lépett pályára az előző idényben, és 17,9-es pontátlagával a legjobb pontszerzője volt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétnek. Mindemellett közel öt gólpasszt is jegyezhetett meccsenként átlagban, és a 42 százalékos triplamutatója is egészen pazar.

Ilari Seppala hosszabbított

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Ilari Seppala az Eb-n szerepel jelenleg

Seppala hazája válogatottjával ezekben a hetekben az Európa-bajnokságon szerepel. A kecskemétiek irányítója minden csoportmeccsen pályára lépett eddig, és hasznos játékkal segítette hozzá a sikerekhez a csapatot. A finnek az első öt meccsükből hármat megnyertek, így már biztosan továbbjutottak a legjobb tizenhat gárda közé, ahol majd Szerbia vár rájuk.