szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Hosszabbított a KTE Eb-n szereplő játékosa

Címkék#Ilari Seppala#Kecskemét#kosárlabda

A rutinos finn válogatott kosárlabdázó a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét meghatározó játékosa volt a 2024-25-ös évadban. A kecskeméti szurkolók számára jó hír, hogy Ilari Seppala az idei szezonban is a hírös városi gárdát erősíti majd.

Nyitray András

Az 1993-as születésű irányító 2024 őszén igazolt Kecskemétre, és gyorsan belopta magát a kosárlabda rajongók szívébe. Ilari Seppala 28 mérkőzésen lépett pályára az előző idényben, és 17,9-es pontátlagával a legjobb pontszerzője volt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétnek. Mindemellett közel öt gólpasszt is jegyezhetett meccsenként átlagban, és a 42 százalékos triplamutatója is egészen pazar.

Ilari Seppala a pályán
Ilari Seppala hosszabbított
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Ilari Seppala az Eb-n szerepel jelenleg 

Seppala hazája válogatottjával ezekben a hetekben az Európa-bajnokságon szerepel. A kecskemétiek irányítója minden csoportmeccsen pályára lépett eddig, és hasznos játékkal segítette hozzá a sikerekhez a csapatot. A finnek az első öt meccsükből hármat megnyertek, így már biztosan továbbjutottak a legjobb tizenhat gárda közé, ahol majd Szerbia vár rájuk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu