1 órája
Hosszabbított a KTE Eb-n szereplő játékosa
A rutinos finn válogatott kosárlabdázó a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét meghatározó játékosa volt a 2024-25-ös évadban. A kecskeméti szurkolók számára jó hír, hogy Ilari Seppala az idei szezonban is a hírös városi gárdát erősíti majd.
Az 1993-as születésű irányító 2024 őszén igazolt Kecskemétre, és gyorsan belopta magát a kosárlabda rajongók szívébe. Ilari Seppala 28 mérkőzésen lépett pályára az előző idényben, és 17,9-es pontátlagával a legjobb pontszerzője volt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétnek. Mindemellett közel öt gólpasszt is jegyezhetett meccsenként átlagban, és a 42 százalékos triplamutatója is egészen pazar.
Ilari Seppala az Eb-n szerepel jelenleg
Seppala hazája válogatottjával ezekben a hetekben az Európa-bajnokságon szerepel. A kecskemétiek irányítója minden csoportmeccsen pályára lépett eddig, és hasznos játékkal segítette hozzá a sikerekhez a csapatot. A finnek az első öt meccsükből hármat megnyertek, így már biztosan továbbjutottak a legjobb tizenhat gárda közé, ahol majd Szerbia vár rájuk.
