Pofonokkal hangol az Eb-n a Kecskemét finn ásza – videó

Ahogy arról már mi is beszámoltunk, Ilari Seppala győztes meccsen mutatkozott be Finnország válogatottjában, mely társrendezőként hazai környezetben vívhatja az Európa-bajnokság csoportkörét. A házigazdák legnagyobb ásza az NBA-ben szereplő Lauri Markkanen, a Utah Jazz játékosa bizony húzza is csapatát. A B-csoportban Finnország egyelőre 3 győzelemmel és egy 1 vereséggel áll, és amennyiben szerda este legyőzné Németországot, úgy tovább is juthatna a legjobb 16 közé.

Ilari Seppala és a finnek nem akárhogy motiválják egymást

Fotó: FIBA

Ilari Seppala kap és ad is

A Eurobasket hivatalos Facebook-oldalán azonban terjed egy nem akármilyen videó is a finn csapatról, mely a bevonulás előtti feltüzelést örökíti meg. A középpontban Jacob Grandison áll, akit csapattársai vesznek körbe, és nemes egyszerűséggel felpofozzák egymást, köztük van természetesen Seppala is. Nem akármilyen módszert választottak, de egy dolog biztos, a finnek szereplését és küzdőszellemét nem érheti kritika a tornán.