Kosárlabda

1 órája

Pofonokkal hangol az Eb-n a Kecskemét finn ásza – videó

Címkék#Ilari Seppala#Lauri Markkanen#kosárlabda#Kecskemét#Finnország

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét finn légiósa jelenleg nem a klubbal készül, hiszen a finn válogatott tagjaként az Európa-bajnokságon vesz részt. Ilari Seppala és társai talán az egész Eb legabszurdabb mérkőzés előtti motivációt tudhatják magukénak.

Nyitray András

Ahogy arról már mi is beszámoltunk, Ilari Seppala győztes meccsen mutatkozott be Finnország válogatottjában, mely társrendezőként hazai környezetben vívhatja az Európa-bajnokság csoportkörét. A házigazdák legnagyobb ásza az NBA-ben szereplő Lauri Markkanen, a Utah Jazz játékosa bizony húzza is csapatát. A B-csoportban Finnország egyelőre 3 győzelemmel és egy 1 vereséggel áll, és amennyiben szerda este legyőzné Németországot, úgy tovább is juthatna a legjobb 16 közé. 

Ilari Seppala és a finnek a pályán
Ilari Seppala és a finnek nem akárhogy motiválják egymást
Fotó: FIBA

Ilari Seppala kap és ad is

A Eurobasket hivatalos Facebook-oldalán azonban terjed egy nem akármilyen videó is a finn csapatról, mely a bevonulás előtti feltüzelést örökíti meg. A középpontban Jacob Grandison áll, akit csapattársai vesznek körbe, és nemes egyszerűséggel felpofozzák egymást, köztük van természetesen Seppala is. Nem akármilyen módszert választottak, de egy dolog biztos, a finnek szereplését és küzdőszellemét nem érheti kritika a tornán. 

 

 

