Labdarúgás

33 perce

Büszkén térhet haza a KTE játékos az Európa-bajnokságról

Címkék#KTE#Ilari Seppala#kosárlabda

Vasárnap a lettországi Rigában ért véget a férfi kosárlabda Európa-bajnokság. A tornán ott volt a Kecskemét játékosa, Ilari Seppala is, aki végül negyedik helyen zárt Finnországgal.

Nyitray András

Ilari Seppala történelmet írt, hiszen a finn válogatott még sohasem zárt ilyen előkelő helyen az Európa-bajnokság története során. A csoportkörben még rendezőként induló északiak kiharcolták a továbbjutást, majd az egyenes kiesésest szakaszt a Nikola Jokic által vezetett, végső győzelemre is esélyes Szerbia kiejtésével folytatták. Őket Georgia búcsúztatása követte, amivel a négy közé jutott Finnország. 

Ilari Seppala a pályán
Ilari Seppala nagy menetelés részese volt
Fotó: FIBA

Ilari Seppala végül érem nélkül tér haza, de büszkén 

Az elődöntőben aztán Németország volt az ellenfél, mely túl nagy falatnak bizonyult, s mint később kiderült, a döntőben a törököket legyőző, későbbi aranyérmestől kapott a finn csapat. A bronzmeccsen nagyon küzdöttek Seppaláék, de Görögország végül 92–89-re nyert, megszerezve a bronzérmet. Seppala számára ezzel véget ért az Eb, így a héten visszatérhet a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kötelékébe, ahol már korábban szerződést hosszabbított

 

 

