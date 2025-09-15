Büszkén térhet haza a KTE játékos az Európa-bajnokságról

Ilari Seppala történelmet írt, hiszen a finn válogatott még sohasem zárt ilyen előkelő helyen az Európa-bajnokság története során. A csoportkörben még rendezőként induló északiak kiharcolták a továbbjutást, majd az egyenes kiesésest szakaszt a Nikola Jokic által vezetett, végső győzelemre is esélyes Szerbia kiejtésével folytatták. Őket Georgia búcsúztatása követte, amivel a négy közé jutott Finnország.

Ilari Seppala nagy menetelés részese volt

Fotó: FIBA

Ilari Seppala végül érem nélkül tér haza, de büszkén

Az elődöntőben aztán Németország volt az ellenfél, mely túl nagy falatnak bizonyult, s mint később kiderült, a döntőben a törököket legyőző, későbbi aranyérmestől kapott a finn csapat. A bronzmeccsen nagyon küzdöttek Seppaláék, de Görögország végül 92–89-re nyert, megszerezve a bronzérmet. Seppala számára ezzel véget ért az Eb, így a héten visszatérhet a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kötelékébe, ahol már korábban szerződést hosszabbított.