2 órája
Egy év edzés után világbajnoki cím, a tízéves Fénypárducok utánpótlása is nagy sikereket ígér
Idén tízéves a kiskunfélegyházi Fénypárducok Íjász Szakosztály, amely az évek során számos figyelemre méltó eredményt ért el. Az idei év egyik kiemelkedő eseménye a Gyulán megrendezett Történelmi Íjász Világbajnokság volt, ahol az egyesület versenyzői között egy világbajnoki aranyérem is született. A tízéves fennállást Vas Tibor edző, a szakosztály vezetője értékelte hírportálunknak.
A Történelmi Íjász Világbajnokságot idén negyedik alkalommal rendezték meg Gyulán, ahol 32 ország 300 íjásza vett részt, köztük Mexikóból és a Dél-Afrikai Köztársaságból is érkeztek versenyzők. A bajnokságon három versenyszámban osztottak világbajnoki címeket: a klasszikus normáltávú, a távcéllövő és a távlövő kategóriákban. A Fénypárducok a normál távú versenyszámban indultak, ötfős csapattal, és komoly felkészüléssel érkeztek a versenyre – mesélte Vas Tibor. Az edzéseket a nyáron rendkívül kidolgozottan megtervezték, hiszen az íjászatot erősen befolyásolják az időjárási körülmények, így tűző napsütésben és szélben is gyakoroltak. Ennek eredményeként sikerült kiemelkedő eredményeket elérniük.
Íjász világbajnokság aranyéremmel
A felnőtt férfiak erős mezőnyében két félegyházi versenyző, Könyves Miklós (pusztai kategória) és Vas Tibor (vadász reflex kategória) is elérte a kvalifikációs szintet, így bekerültek a rangsorolóba. Miklós a 100 induló között a 36. helyen végzett, míg Tibor a 14. helyet szerezte meg. Vasné Köteles Anita a döntőbe jutott és végül a 4. helyen zárt, emellett arany minősítést is kapott. A 12 év alattiak mini korosztályában Tóth Zente Áron szintén a 4. helyezést érte el, míg Kecső Péter a legnagyobb sikert aratta, hiszen ő lett az 1. helyezett, csupán egy év edzéssel a háta mögött.
A Fénypárducok sikeres múltja
Vas Tibor a korábbi világbajnokságokon elért eredményeket is kiemelte. Elmondta, három évvel ezelőtt a KHTK – Fénypárducok Íjász Szakosztály versenyzői a világbajnoki dobogó több fokára is felállhattak: Dürgőné Kovács Piroska 1. helyezést, Dürgő Csaba 2. helyezést, Vasné Köteles Anita 7. helyezést ért el, míg Vas Tibor a 10. helyen végzett. Távcéllövésben Piroska a 4. helyen, Csaba pedig a 6. helyen végzett, míg távlövésben Piroska 5. lett.
A Fénypárducok az évek során számos dobogós eredménnyel büszkélkedhetnek, köztük országos bajnoki címekkel is. Vas Tibor külön kiemelte a szakosztály tagjainak, mint Bajáki Bence, Kasza Mónika, Kocsis Gergő, Tóth Zente Áron, Tóth Bíborka Panna és Horváth Józsefné munkáját, akik mind kiváló eredményeket értek el.
A jövő íjászai: utánpótlás és népszerűsítés
A Fénypárducok Íjász Szakosztálya jelenleg 20 fős állandó tagsággal működik, de a létszám összetétele folyamatosan változik, hiszen az egyesülethez sokan kisdiákként csatlakoznak, de az egyetemi évek alatt már kevesebben folytatják a sportot. Szerencsére mindig van utánpótlás, köszönhetően Vas Tibor kitartó munkájának, amelyet az íjászat népszerűsítésére fordít. Az edzéseket a Constantinum Intézményben tartják, ahol az iskolások számára is biztosítanak lehetőséget az íjászat kipróbálására. Az érdeklődő gyerekek később akár az egyesület munkájába is bekapcsolódhatnak.
Edzések, versenyek és közösségi szerepvállalás
A Fénypárducok számos városi rendezvényen is részt vesznek, ahol a közönség számára bemutatják a sportág szépségeit és lehetőséget biztosítanak az íjászkodás kipróbálására. A rendezvények gyakran nagy érdeklődésnek örvendenek, de csak kevesen választják az íjászatot aktív sportágként. Ám azok, akik komolyan gondolják, szívesen csatlakozhatnak a Fénypárducokhoz.
Az edzéseket ősszel és télen a Constantinum kis tornatermében, tavasztól őszig pedig a félegyházi repülőtéren tartják. Az új sportolók számára íjászfelszerelést is biztosítanak.
Az egyesület számos verseny is szervezésébe is bekapcsolódott azzal a céllal, hogy a tagok és a külsősök is versenyezhessenek. Az első nyilvános versenyt öt éve a Huszka József Hagyományőrző Egyesülettel közösen rendezték meg, azóta pedig több versenysorozat szervezésében is részt vesznek, mint például a Sólyompróbák vagy a DAR Történelmi és 3D versenysorozatot. A Fénypárducok indították és idén októberben nyolcadik alkalommal rendezik meg a HetvenHét elnevezésű egyedi távcéllövő versenyt.
Vas Tibor összességében elégedett az egyesület tagjaival, akik nemcsak a versenyeken, hanem a versenyek szervezésében is aktívan részt vesznek. Két fő támasza azonban a felesége és lánya, akik a háttérmunkát segítve biztosítják, hogy Tibor az edzői feladataira összpontosíthasson.
Nem adott elsőbbséget a stoptáblánál a sofőr, csúnyán összetörtek az autók – képekkel, videóval