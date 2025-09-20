Egy év edzés után világbajnoki cím, a tízéves Fénypárducok utánpótlása is nagy sikereket ígér

A Történelmi Íjász Világbajnokságot idén negyedik alkalommal rendezték meg Gyulán, ahol 32 ország 300 íjásza vett részt, köztük Mexikóból és a Dél-Afrikai Köztársaságból is érkeztek versenyzők. A bajnokságon három versenyszámban osztottak világbajnoki címeket: a klasszikus normáltávú, a távcéllövő és a távlövő kategóriákban. A Fénypárducok a normál távú versenyszámban indultak, ötfős csapattal, és komoly felkészüléssel érkeztek a versenyre – mesélte Vas Tibor. Az edzéseket a nyáron rendkívül kidolgozottan megtervezték, hiszen az íjászatot erősen befolyásolják az időjárási körülmények, így tűző napsütésben és szélben is gyakoroltak. Ennek eredményeként sikerült kiemelkedő eredményeket elérniük.

A Fénypárducok csapata a Történelmi Íjász Világbajnokságon

Fotó: Beküldött fotó

Íjász világbajnokság aranyéremmel

A felnőtt férfiak erős mezőnyében két félegyházi versenyző, Könyves Miklós (pusztai kategória) és Vas Tibor (vadász reflex kategória) is elérte a kvalifikációs szintet, így bekerültek a rangsorolóba. Miklós a 100 induló között a 36. helyen végzett, míg Tibor a 14. helyet szerezte meg. Vasné Köteles Anita a döntőbe jutott és végül a 4. helyen zárt, emellett arany minősítést is kapott. A 12 év alattiak mini korosztályában Tóth Zente Áron szintén a 4. helyezést érte el, míg Kecső Péter a legnagyobb sikert aratta, hiszen ő lett az 1. helyezett, csupán egy év edzéssel a háta mögött.

Kecső Péter a legnagyobb sikert aratta, hiszen övé lett az 1. hely

Fotó: Beküldött fotó

A Fénypárducok sikeres múltja

Vas Tibor a korábbi világbajnokságokon elért eredményeket is kiemelte. Elmondta, három évvel ezelőtt a KHTK – Fénypárducok Íjász Szakosztály versenyzői a világbajnoki dobogó több fokára is felállhattak: Dürgőné Kovács Piroska 1. helyezést, Dürgő Csaba 2. helyezést, Vasné Köteles Anita 7. helyezést ért el, míg Vas Tibor a 10. helyen végzett. Távcéllövésben Piroska a 4. helyen, Csaba pedig a 6. helyen végzett, míg távlövésben Piroska 5. lett.

A Fénypárducok az évek során számos dobogós eredménnyel büszkélkedhetnek, köztük országos bajnoki címekkel is. Vas Tibor külön kiemelte a szakosztály tagjainak, mint Bajáki Bence, Kasza Mónika, Kocsis Gergő, Tóth Zente Áron, Tóth Bíborka Panna és Horváth Józsefné munkáját, akik mind kiváló eredményeket értek el.