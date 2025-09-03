szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eredmények

1 órája

Kunszentmiklós íjászai taroltak a Történelmi Íjász Világbajnokságon – galériával

Címkék#íjászok#eredmények#világbajnokság

A Gyulán megrendezett Történelmi Íjász Világbajnokság a világ egyik legnagyobb múltidéző sporteseménye. Kunszentmiklós íjászai is képviselték városukat, kiemelkedő eredményekkel.

Farkas Bea

A Gyulán megrendezett Történelmi Íjász Világbajnokság a világ egyik legnagyobb múltidéző sporteseménye, amelyen Kunszentmiklós íjászai is képviselték városukat. Több száz versenyző mérte össze tudását a hagyományos és modern íjászat különböző kategóriáiban. A viadal célja nemcsak a sportteljesítmény elismerése volt, hanem a történelmi hagyományok ápolása is. Az íjászok korhű fegyverekkel és felszerelésekkel álltak rajtra készen.

Történelmi Íjász Világbajnokság Gyulán
Kunszentmiklós íjászai taroltak a Történelmi Íjász Világbajnokságon
Fotó: Beküldött fotó

A 2025-ös világverseny különösen emlékezetes marad, hiszen a kunszentmiklósi Nyílegyenes Íjász Sportegyesület versenyzői minden eddiginél nagyobb számban vettek részt, és páratlan eredményeket értek el: 

9 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek. Ez a teljesítmény városi, sőt, országos szinten is kimagasló.

Kunszentmiklós íjászai taroltak a Történelmi Íjász Világbajnokságon

  • Hunyi Magor Levente: távcél lövés, junior longbow világbajnoki arany, az egész mezőny (kb. 250 versenyzőből a második legjobb eredmény, 8 ponttal lemaradva az legjobbtól)
  • Hunyiné Dr. Domokos Emőke: modern íj kategóriába világbajnoki arany
  • Hunyi Tamás (elnök): természetes íj kategóriában, világbajnoki ezüst
  • Dr. Skaliczky Andrea: távlövészet, női 50 font alatti világbajnoki arany és 51 feletti kategóriában világbajnoki arany; senior nő, modern íj kategóriában, világbajnoki arany
  • Fekete Bogi: fiatal felnőtt modern íj kategóriában, világbajnoki arany
  • Granek Andrea: long bow íj kategóriában, világbajnoki arany
  • Medra László Attila: senior, természetes íj kategóriában, világbajnoki ezüst
  • Vass Benedek: ifjúsági modern íj kategóriában, világbajnoki ezüst
  • Paulisz Iveta: távlövészet kategóriában, 50 font alatt világbajnoki bronz 51 font felett kategóriában világbajnoki ezüst; modern íj kategóriában, világbajnoki bronz
  • Korény János: klasszikus versenyszám, veterán vadász kategóriában világbajnoki bronz érem
  • A távlövés különdíját, a legtávolabb lövő nő, dr. Skaliczky Andrea nyerte
  • A távcéllövésen legtöbb pontot lövő nő Hunyiné Dr. Domokos Emőke 

Sikeresen szerepeltek az egyesület további tagjai is: Barcsai Nikolett, Dombai Tamás, Márton Tibor, Mészáros Csaba, Mihók István, Paulisz Tibor.

Csapatversenyben is a csúcson

A nemzetek közötti csapatdöntőn, a Magyar Csapat, melyet a versenyen legtöbb pontot lövő négy íjász alkot egész Magyarországról, elképesztő győzelmet tudhat magáénak.

A Nyílegyenes Íjász Sportegyesület két tagja, Hunyi Magor és Hunyiné Dr. Domokos Emőke és tiszteletbeli tagjaik, Szalma József és Ladover István az egyéni sikerek mellett is kiemelkedően szerepeltek: a magyar válogatottban is szerepet kapó versenyzők világbajnoki csapat-aranyérmet szereztek, amellyel tovább öregbítették Kunszentmiklós sporthírnevét.

Példás közösségi teljesítmény

Az eredmények mögött rengeteg felkészülés, kitartás és közösségi összefogás áll. A kunszentmiklósi íjászok sikere egyaránt dicsőséget hozott a városnak és példát mutat a fiatalabb generációknak, hogy a hagyományőrzés és a sport kéz a kézben járhat.

Történelmi Íjász Világbajnokságon remekeltek Kunszentmiklós íjászai

Fotók: Beküldött fotó

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu