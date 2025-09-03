Kunszentmiklós íjászai taroltak a Történelmi Íjász Világbajnokságon – galériával

A Gyulán megrendezett Történelmi Íjász Világbajnokság a világ egyik legnagyobb múltidéző sporteseménye, amelyen Kunszentmiklós íjászai is képviselték városukat. Több száz versenyző mérte össze tudását a hagyományos és modern íjászat különböző kategóriáiban. A viadal célja nemcsak a sportteljesítmény elismerése volt, hanem a történelmi hagyományok ápolása is. Az íjászok korhű fegyverekkel és felszerelésekkel álltak rajtra készen.

Kunszentmiklós íjászai taroltak a Történelmi Íjász Világbajnokságon

Fotó: Beküldött fotó

A 2025-ös világverseny különösen emlékezetes marad, hiszen a kunszentmiklósi Nyílegyenes Íjász Sportegyesület versenyzői minden eddiginél nagyobb számban vettek részt, és páratlan eredményeket értek el:

9 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek. Ez a teljesítmény városi, sőt, országos szinten is kimagasló.

Kunszentmiklós íjászai taroltak a Történelmi Íjász Világbajnokságon

Hunyi Magor Levente: távcél lövés, junior longbow világbajnoki arany, az egész mezőny (kb. 250 versenyzőből a második legjobb eredmény, 8 ponttal lemaradva az legjobbtól)

Hunyiné Dr. Domokos Emőke: modern íj kategóriába világbajnoki arany

Hunyi Tamás (elnök): természetes íj kategóriában, világbajnoki ezüst

Dr. Skaliczky Andrea: távlövészet, női 50 font alatti világbajnoki arany és 51 feletti kategóriában világbajnoki arany; senior nő, modern íj kategóriában, világbajnoki arany

Fekete Bogi: fiatal felnőtt modern íj kategóriában, világbajnoki arany

Granek Andrea: long bow íj kategóriában, világbajnoki arany

Medra László Attila: senior, természetes íj kategóriában, világbajnoki ezüst

Vass Benedek: ifjúsági modern íj kategóriában, világbajnoki ezüst

Paulisz Iveta: távlövészet kategóriában, 50 font alatt világbajnoki bronz 51 font felett kategóriában világbajnoki ezüst; modern íj kategóriában, világbajnoki bronz

Korény János: klasszikus versenyszám, veterán vadász kategóriában világbajnoki bronz érem

A távlövés különdíját, a legtávolabb lövő nő, dr. Skaliczky Andrea nyerte

A távcéllövésen legtöbb pontot lövő nő Hunyiné Dr. Domokos Emőke

Sikeresen szerepeltek az egyesület további tagjai is: Barcsai Nikolett, Dombai Tamás, Márton Tibor, Mészáros Csaba, Mihók István, Paulisz Tibor.