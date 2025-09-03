1 órája
Kunszentmiklós íjászai taroltak a Történelmi Íjász Világbajnokságon – galériával
A Gyulán megrendezett Történelmi Íjász Világbajnokság a világ egyik legnagyobb múltidéző sporteseménye. Kunszentmiklós íjászai is képviselték városukat, kiemelkedő eredményekkel.
A Gyulán megrendezett Történelmi Íjász Világbajnokság a világ egyik legnagyobb múltidéző sporteseménye, amelyen Kunszentmiklós íjászai is képviselték városukat. Több száz versenyző mérte össze tudását a hagyományos és modern íjászat különböző kategóriáiban. A viadal célja nemcsak a sportteljesítmény elismerése volt, hanem a történelmi hagyományok ápolása is. Az íjászok korhű fegyverekkel és felszerelésekkel álltak rajtra készen.
A 2025-ös világverseny különösen emlékezetes marad, hiszen a kunszentmiklósi Nyílegyenes Íjász Sportegyesület versenyzői minden eddiginél nagyobb számban vettek részt, és páratlan eredményeket értek el:
9 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek. Ez a teljesítmény városi, sőt, országos szinten is kimagasló.
- Hunyi Magor Levente: távcél lövés, junior longbow világbajnoki arany, az egész mezőny (kb. 250 versenyzőből a második legjobb eredmény, 8 ponttal lemaradva az legjobbtól)
- Hunyiné Dr. Domokos Emőke: modern íj kategóriába világbajnoki arany
- Hunyi Tamás (elnök): természetes íj kategóriában, világbajnoki ezüst
- Dr. Skaliczky Andrea: távlövészet, női 50 font alatti világbajnoki arany és 51 feletti kategóriában világbajnoki arany; senior nő, modern íj kategóriában, világbajnoki arany
- Fekete Bogi: fiatal felnőtt modern íj kategóriában, világbajnoki arany
- Granek Andrea: long bow íj kategóriában, világbajnoki arany
- Medra László Attila: senior, természetes íj kategóriában, világbajnoki ezüst
- Vass Benedek: ifjúsági modern íj kategóriában, világbajnoki ezüst
- Paulisz Iveta: távlövészet kategóriában, 50 font alatt világbajnoki bronz 51 font felett kategóriában világbajnoki ezüst; modern íj kategóriában, világbajnoki bronz
- Korény János: klasszikus versenyszám, veterán vadász kategóriában világbajnoki bronz érem
- A távlövés különdíját, a legtávolabb lövő nő, dr. Skaliczky Andrea nyerte
- A távcéllövésen legtöbb pontot lövő nő Hunyiné Dr. Domokos Emőke
Sikeresen szerepeltek az egyesület további tagjai is: Barcsai Nikolett, Dombai Tamás, Márton Tibor, Mészáros Csaba, Mihók István, Paulisz Tibor.
Csapatversenyben is a csúcson
A nemzetek közötti csapatdöntőn, a Magyar Csapat, melyet a versenyen legtöbb pontot lövő négy íjász alkot egész Magyarországról, elképesztő győzelmet tudhat magáénak.
A Nyílegyenes Íjász Sportegyesület két tagja, Hunyi Magor és Hunyiné Dr. Domokos Emőke és tiszteletbeli tagjaik, Szalma József és Ladover István az egyéni sikerek mellett is kiemelkedően szerepeltek: a magyar válogatottban is szerepet kapó versenyzők világbajnoki csapat-aranyérmet szereztek, amellyel tovább öregbítették Kunszentmiklós sporthírnevét.
Példás közösségi teljesítmény
Az eredmények mögött rengeteg felkészülés, kitartás és közösségi összefogás áll. A kunszentmiklósi íjászok sikere egyaránt dicsőséget hozott a városnak és példát mutat a fiatalabb generációknak, hogy a hagyományőrzés és a sport kéz a kézben járhat.
