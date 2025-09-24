Hírös Maratont rendeznek Kecskeméten

Futás, mozgás, egészség. Ez a 2025-ös Hírös Maraton mottója, melyre a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban kerül sor szeptember 28-án. Az eseményen a futás mellett új mozgásformákkal is megismerkedhetnek az érdeklődők, ráadásul minden program ingyenes.

A Hírös Maraton már 19. alkalommal kerül megrendezésre

Fotó: IUSTITIA Egyesület

A programok már 8 óra 30 perctől elkezdődnek, így gyakorlatilag egész napos eseményre van kilátás. 19. alkalommal kerül megrendezésre a futóverseny, melyen a 2023-as év újítása a maratoni táv bevezetése volt. Idén harmadik alkalommal is szerepel a 42 kilométeres versenyszám, mely 9 órás kezdéssel elsőként rajtol el, ez 6 kört jelent a létesítmény területén, szintemelkedés nélkül.

Rövid távokon, a mozgás öröméért is lehet indulni, ezt szolgálják a 300 méteres, 1 és 3 kilométeres távok, melyeken a gyerekek tudnak részt venni. A bevállalósabb távok is megvannak a felnőtteknek, 7, 14, 21 és 42 kilométeren mérettethetik meg magukat a nevezők, akiket korcsportok szerint is külön díjaznak majd, illetve váltóban is lehet indulni a 21 kilométeres távon.

Már közel 500 nevezője van az eseménynek, de továbbra is várják a futni vágyókat. Az online regisztráció már lezárult, de a Hírös Maraton versenyirodájában szombaton 15-17 óráig az egykori Nádas Büfé épületében még van erre lehetőség, ahogy még másnap 10 óra 30 percig is, erről a területről indul majd a verseny is.

A szervező IUSTITIA Egyesület idén is szeretne kitenni magáért, ennek kapcsán Dr. Varga Tibor elnök számolt be megkeresésünkre:

– Közelítünk a jubileumhoz már a Hírös Maraton történetében, aminek egyik legnagyobb élménye talán, hogy noha városban rendezzük, de mégis egy varázslatos környezetben, a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. Mondhatom, hogy aki nem hiszi, fusson utána a dolognak. Rengeteg kiegészítő programmal készülünk, amivel a felnőttek és a gyerekek igényeit is szeretnénk kiszolgálni. Közös bemelegítés, sportági bemutatók, masszírozás, egészségügyi tanácsadás és mérések, vizsgálatok. Sok újdonság is lesz tehát, ami a korábbi 18 eseményen akár nem. A gyerekeknek külön készülünk ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal. Itt lehet egyébként majd vasárnap utoljára nevezni az Univer október 12-i futóversenyére is, tehát aki kedvet érez a folytatásra, már találhat rá megfelelő alkalmat – mondta Dr. Varga Tibor.