33 perce
Az eső sem tudta elmosni a Hírös Maratont
Vasárnap 19. alkalommal vették már be a futók a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontot hagyományos versenyükön. A Hírös Maraton ugyan szakadó esőben indult el, de ez sem tudta elvenni a nevezők kedvét.
Ahogy arról előzetesen írtunk is, nagyjából 500 nevező részvételével várták a rajtot a 19. alkalommal megrendezett Hírös Maraton futói. Az időjárás nem volt kegyes a szervező IUSTITIA Egyesület törekvéseihez, ugyanis Kecskeméten egész délelőtt esett, a rajthoz közeledve aztán már szakadt is az eső. Ez is élmény persze a futóknak, ha úgy nézzük.
A Hírös Maraton sok programot kínált
A szervezők igyekeztek gondoskodni, hogy kellemesen teljen a nap. Az EFI jóvoltából Góg Anikó bemelegítő tornájával indulhattak a futók, és a célba érkezést követően vele lazíthatták megfáradt izmaikat. Emellett az EFI állapotfelméréssel, táplálkozási tanácsadással szolgált az érdeklődőknek. A KESI támogatásával a Sportoló Nemzet Programban regisztrált szerencsések egy ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak.
A maratonisták rajtjára megérkezett az égi áldás, ez végig is kísérte a délelőtti futamokat. Ennek ellenére senki sem adta fel a versenyt, még az ovisok is dacoltak a cudar idővel, a verseny emlékét aztán egy csillogó befutó érem tette teljessé számukra. A nap legjobbjai Varga Anita (4:39:19) és Veszelszki Sándor (3:31:22) voltak, de elismerés illetett minden futót, látogatót, aki részt vett a rendezvényen és kitartott a mozgás öröme mellett.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Szívszorító részletek derültek ki: ez okozhatta a halálos tassi háztüzet – fotók
Nagyon aggódnak a szabadszállásiak, iskola után nyomtalanul eltűnt a 14 éves Zsanett – fotó