szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabadidősport

4 órája

Az eső sem tudta elmosni a Hírös Maratont

Címkék#Benkó Zoltán Szabadidőközpont#Hírös Maraton#futás

Vasárnap 19. alkalommal vették már be a futók a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontot hagyományos versenyükön. A Hírös Maraton ugyan szakadó esőben indult el, de ez sem tudta elvenni a nevezők kedvét.

Nyitray András

Ahogy arról előzetesen írtunk is, nagyjából 500 nevező részvételével várták a rajtot a 19. alkalommal megrendezett Hírös Maraton futói. Az időjárás nem volt kegyes a szervező IUSTITIA Egyesület törekvéseihez, ugyanis Kecskeméten egész délelőtt esett, a rajthoz közeledve aztán már szakadt is az eső. Ez is élmény persze a futóknak, ha úgy nézzük. 

A Hírös Maraton szakadó esőben indult
A Hírös Maraton szakadó esőben indult
Fotó: Iustita Egyesület/archív fotó

A Hírös Maraton sok programot kínált

A szervezők igyekeztek gondoskodni, hogy kellemesen teljen a nap. Az EFI jóvoltából Góg Anikó bemelegítő tornájával indulhattak a futók, és a célba érkezést követően vele lazíthatták megfáradt izmaikat. Emellett az EFI állapotfelméréssel, táplálkozási tanácsadással szolgált az érdeklődőknek. A KESI támogatásával a Sportoló Nemzet Programban regisztrált szerencsések egy ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak. 

A maratonisták rajtjára megérkezett az égi áldás, ez végig is kísérte a délelőtti futamokat. Ennek ellenére senki sem adta fel a versenyt, még az ovisok is dacoltak a cudar idővel, a verseny emlékét aztán egy csillogó befutó érem tette teljessé számukra. A nap legjobbjai Varga Anita (4:39:19) és Veszelszki Sándor (3:31:22) voltak, de elismerés illetett minden futót, látogatót, aki részt vett a rendezvényen és kitartott a mozgás öröme mellett. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu