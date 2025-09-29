Az eső sem tudta elmosni a Hírös Maratont

Ahogy arról előzetesen írtunk is, nagyjából 500 nevező részvételével várták a rajtot a 19. alkalommal megrendezett Hírös Maraton futói. Az időjárás nem volt kegyes a szervező IUSTITIA Egyesület törekvéseihez, ugyanis Kecskeméten egész délelőtt esett, a rajthoz közeledve aztán már szakadt is az eső. Ez is élmény persze a futóknak, ha úgy nézzük.

A Hírös Maraton szakadó esőben indult

Fotó: Iustita Egyesület/archív fotó

A Hírös Maraton sok programot kínált

A szervezők igyekeztek gondoskodni, hogy kellemesen teljen a nap. Az EFI jóvoltából Góg Anikó bemelegítő tornájával indulhattak a futók, és a célba érkezést követően vele lazíthatták megfáradt izmaikat. Emellett az EFI állapotfelméréssel, táplálkozási tanácsadással szolgált az érdeklődőknek. A KESI támogatásával a Sportoló Nemzet Programban regisztrált szerencsések egy ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak.

A maratonisták rajtjára megérkezett az égi áldás, ez végig is kísérte a délelőtti futamokat. Ennek ellenére senki sem adta fel a versenyt, még az ovisok is dacoltak a cudar idővel, a verseny emlékét aztán egy csillogó befutó érem tette teljessé számukra. A nap legjobbjai Varga Anita (4:39:19) és Veszelszki Sándor (3:31:22) voltak, de elismerés illetett minden futót, látogatót, aki részt vett a rendezvényen és kitartott a mozgás öröme mellett.