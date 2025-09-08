Hartán eddig nem elégedetlenek a rajttal

A Harta SE az előző idényt második helyen zárta, ám az idényt az SC Hírös-Ép elleni vereséggel kezdte a gárda. Azóta egyenesbe látszik jönni a csapat, hiszen a Csólyospálos elleni gólzápor után egy küzdelmes sikert is elkönyvelhetett. A Harta Bácsalmáson szenvedett meg a pontokért, de végül Ivacs Gábor találatával sikernek örülhetett. A találkozó kapcsán a vendégek játékosa, Varga Milán elmondta, meg kellett bizony harcolni mindhárom egységért.

A Harta SE bácsalmási siker után ünnepelhetett

Fotó: Harta SE Facebook-oldala

– Az eredmény alapján valóban szoros meccs volt. Sajnos a pálya nagyon rossz volt, és az ellenfél is igazából már az elejétől kezdve tartani akarta az eredményt, keményen is futballozott. A labda gyakorlatilag végig nálunk volt, a Bácsalmásnak nem volt helyzete, igaz, nekünk se nagyon pár átlövést leszámítva. Az első félidő végén aztán Ivacs Gabi egy kényszerítő után kilőtte a hosszú sarkot jó 23 méterről, de hozzá kell tenni, szerencsénk is volt a gólnál, mert a labda pattant vagy hármat, mire a hálóba került. Megvan a három pont, ennek örülhetünk – tekintett vissza Varga Milán, a Harta játékosa.

A Harta SE a Lajosmizsét is legyőzné

A Harta három meccsen hat pontot szerzett, hiányérzete az előző idény ezüstérmesének csak a kecskeméti vereség miatt lehet. Varga Milán ezzel együtt nem elégedetlen, és azt is hozzátette, sok csapat erősödött a nyáron, így kiélezett bajnokságra lesz kilátás.

– A Hírös-Ép elleni meccs miatt maradt bennünk hiányérzet, az egy tipikus, egy gólos meccs volt, amit sajnos nem mi szereztünk, noha volt helyzetünk és kapufánk is. Tény, ellenfelünk megerősödött, alighanem hétvégén a Bácsalmást és legyőzi és hibátlan marad. A Csólyospálos ellen a jó játék mellett minden össze is jött nekünk, illetve nyertünk most is. Hét ponttal természetesen mindenki sokkal boldogabb lenne, de most sem lehetünk elégedetlenek, megyünk tovább. Nyáron az elnökség részéről természetesen elhangzott, hogy magasra raktuk a lécet, jó lenne ezt ismét átugrani és dobogón végezni. Látni kell viszont azt is, hogy alaposan megerősödött több csapat is, nagyon kiegyensúlyozottnak tűnik a mezőny. A csapatunk egyben maradt, ez mindenképpen pozitívum, meglátjuk, hogy ez mire lesz végül elég, hétvégén első körben a Lajosmizse ellen szeretnénk nyerni – tette hozzá Varga Milán.

A Harta szombaton 16 óra 30 perckor fogadja a Lajosmizsét a bajnokságban.